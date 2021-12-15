Народные приметы на 16 декабря 2021 года: что нельзя и что можно делать

Почему в этот день нельзя кричать и давать обещания?

16 декабря отмечается народно-христианский праздник Иван Молчальник. Православные почитают память святого Иоанна. По названию праздника можно догадаться, что в этот день не стоит много разговаривать.

История праздника

Иоанн Молчальник родился в городе Никополе, который расположен на территории современной Турции. С ранних лет он начал изучать Священное писание. В юном возрасте он лишился родителей, раздал все наследство, а часть денег пожертвовал на строительство церкви Пресвятой Богородицы, где жил с другими иноками.

Когда Иоанну было 28 лет, он стал епископом и продолжал аскетичный образ жизни. Однако церкви помешал новый правитель Пазиник. Он постоянно вмешивался в дела церкви и не давал Иоанну заниматься своим делом. Он уехал в Константинополь, а потом в Иерусалим, где стал послушником, а потом и вовсе принял обет молчания.

После четырех лет затворничества Иоанн отправился в пустыню, в которой провел девять лет, а потом вернулся в Иерусалим. Там он прервал обет и стал творить чудеса. Мог исцелять и обличать людей, спасал тех, кто был на грани гибели и мог сделать сухую почву плодородной. Иоанн скончался в 104 года в Иерусалиме.

Что можно делать

Так как Иоанн хранил обет молчания, за что и получил дар чудотворства, то в этот день нужно больше молчать. Также запрещено много писать. Считалось, что тот, кто промолчит, весь год будет красноречив.

Если в этот день и вовсе не сказать ни одного слова, то весь следующий год вам будет сопутствовать удача. В день молчальника нужно вести себя тихо и смиренно.

Дом зимой продолжали укреплять от нечистой силы. В день Ивана Молчальника наши предки делали оберег из гвоздя. Его нужно было смочить в проточной воде, а затем вбить в дверной косяк. Этот ритуал нужно проводить с утра. Чтобы оберег действовал, нельзя о нем никому рассказывать, сообщает IrkutskMedia.

Что нельзя делать

16 декабря запрещено петь и кричать. Также запрещены конфликты в доме. Иначе можно разгневать святого и всю семью будет ждать беда.

Нельзя никому рассказывать многое о себе, иначе в будущем за вашей спиной будут плестись интриги и разноситься слухи. Запрещено давать какие-либо обещания – вы не сможете их выполнить.

Нельзя заниматься важными делами ночью, иначе вы будете находиться под воздействием нечистых сил. Из дома лучше не выходить с полуночи до трех часов ночи.