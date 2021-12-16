Народные приметы на 17 декабря 2021 года: что нельзя и что можно делать

Почему сегодня нужно много работать и молиться?

Православные верующие 17 декабря чтут память Варвары Илиопольской. В народе праздник называется Варварин день или Варварины морозы. Наши предки верили, что к этому дню ударяли сильные холода.

История праздника

Варвара жила в Илиополе, который находится на территории современного Ливана. Ее отец был представителем аристократии. Его дочь была настолько красива, что он запер ее в башне для того, чтобы скрыть от посторонних глаз.

В период заточения Варвара много читала книги и изучила христианство. Когда отец выпустил ее из башни, она познакомилась с последователями Иисуса и приняла крещение. Когда об этом узнал ее отец-язычник, он долго гнался за ней, но святую спрятала скала. Отец долго искал ее, но все-таки нашел и истязал, а потом отвел к правителю Мартиану. Тот пытался заставить Варвару отречься от христианства, но она отказалась, за что ее подвергли жестоким телесным наказаниям. По ночам святой являлся Иисус и залечивал ее раны.

Среди толпы, которая стояла около места истязаний девушки, была христианка Иулания. Она не смогла стерпеть то, каким наказаниям подвергается ее сверстница, и накинулась на мучителей. Позднее обеих девушек казнили. Божья кара повергла отца Варвары и императора Мартиана – они были убиты молнией. Мощи святой покоятся в Киевском Владимирском соборе.

Что можно делать

Святая Варвара считается заступницей матерей и беременных женщин, поэтому ей принято молиться о здоровье матери и ребенка.

Так как праздник Варвары был преимущественно женским, считалось, что им нужно много трудиться и заниматься приятными хлопотами. В Варварин день нужно готовить сладости, а также украшать дом к наступающим праздникам. Считается, что это поможет привлечь удачу.

Также люди верили, что с 17 декабря по земле начинает ходить Дед Мороз. Он пока не разносит подарки детям, а только показывает, какую может зачинить стужу, пишет Пятый канал.

Что нельзя делать

Чтобы не обижать святую Варвару, в этот день нельзя ругаться и сквернословить. Иначе святая может разгневаться и причинить вред семье.

Так как наступали сильные морозы и на землю приходили злые духи, люди старались не уходить далеко от дома. Считалось, что нечисть может сделать так, чтобы человек заблудился и не вернулся домой.