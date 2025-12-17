Народные приметы на 18 декабря 2025 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день не нужно работать, но нужно свататься?

18 декабря православные верующие чтили память преподобного Саввы Сторожевского, поэтому в народе праздник так и назывался Саввин день. Чтобы не обидеть святого, наши предки не занимались тяжелой работой.

История праздника

Большую часть своей жизни будущий преподобный прожил в Троицком монастыре у Сергия Радонежского. Он был сторонником уединения, любил безмолвную жизнь, а для большинства людей был примером смирения.

В более зрелом возрасте он стал игуменом Троицкого монастыря, но при этом продолжал вести скромную жизнь. Известно, что Савва питался только растительной пищей, носил грубую одежду и спал на полу.

Князь Юрий Звенигородский попросил Савву быть его духовным наставником. Тот согласился и построил в Звенигороде храм Рождества Пресвятой Богородицы, рядом основал свою келию.

Святой скончался в глубокой старости, а после его смерти мощи начали испускать целительную силу. Сейчас они расположены в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде.

Что можно делать

День полагалось проводить в молитве и смирении – можно было последовать образу жизни святого и весь день ограничивать себя от мирских радостей.

Считалось, что в Саввин день нужно было дать себе обет, который можно исполнить до Рождества. Тогда все плохое останется в прошлом и человек будет счастлив.

18 декабря можно ходить свататься. Если все сложится успешно, то брак будет счастливым. Поэтому если вы давно хотели познакомить своих возлюбленных с родителями – сейчас самое время.

Во время постного ужина нужно было похоронить все свои грехи и недостатки. Можно было также дать себе обещание, что постараетесь исправить весь негатив до наступления Рождества, пишет Главреда Weekend.

Что нельзя делать

18 декабря нельзя выполнять тяжелую работу. Считается, что так можно обидеть святого. Кроме того, эта работа вам не принесет ничего положительного.

Запрещалось ходить по гостям из-за наступивших морозов и ради смиренного дня.

Беременным в этот день нельзя мыть голову, иначе у малыша будут проблемы с памятью.