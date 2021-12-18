Народные приметы на 19 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно медитировать, но нельзя ссориться?

19 декабря 2021 года будет зимнее Полнолуние. Традиционно оно отличается от всех остальных, потому что она приходится на одну из самых длинных «ночей» в году. Астрологи считают эту фазу не самой благоприятной для людей, поэтому существует ряд запретов.

Кроме того, в это время начинается период ретроградной Венеры. Она отвечает за сферу любви, поэтому часть запретов касается и этого явления.

Что можно делать

Полнолуние стоит проводить в душевном спокойствии и не участвовать в ссорах и конфликтах, иначе они отнимут у вас ценную энергию.

Этот период благоприятен для творчества и медитации. Для физического и психологического здоровья полезными будут прогулки на свежем воздухе. День стоит посветить легкой работе, чтобы не перегружать себя.

День благоприятен для занятия ценными бумагами, деньгами и играми на валютной бирже. Если вы давно хотели вложиться в бизнес, акции или закрыть деньги на счете, можете смело это делать.

Ретроградная Венера покровительствует любви и отношениям, поэтому в начало этого периода можно завершать отношения, которые себя давно исчерпали. Будет успешным налаживание родственных связей и исправление ошибок.

Венера также оказывает большое влияние на сферу творчества, поэтому любые начинания можно смело реализовывать. Особенно те, которые вы давно планировали или имели для этого творческий потенциал, пишет Мир космоса.

Что нельзя делать

В период ретроградной Венеры лучше не начинать романтические отношения. В этот период возлюбленные, как правило, импульсивны, поэтому ваши чувства сможет разрушить любая мелкая ссора.

Отложить на другой день стоит длительные капиталовложения в крупные покупки. Дело касается не только автотранспорта и недвижимости, но и бытовой техники, дорогих украшений и аксессуаров.

Велика вероятность резкой смены настроения, так как этот период характеризуется эмоциональной неустойчивостью и чувством душевного беспокойства. В Полнолуние люди становятся тревожными и крайне суетливыми, поэтому лучше лишний раз не спорить с людьми и не доказывать им свою правоту.