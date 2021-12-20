Народные приметы на 21 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя гадать, но нужно прибираться?

21 декабря в этом году произойдет зимнее солнцестояние – в эту дату будет самая длинная «ночь», но с этого момента начнет увеличиваться количество световых суток. Еще с древних времен солнцестояние несло мистическое значение для многих людей, поэтому многие обычаи и обряды сохранились до сих пор.

Что можно делать

Наши предки верили, что в день зимнего солнцестояния на землю приходят злые духи, которые хотят подпитаться человеческой энергией. Поэтому было принято вешать обереги. Считалось, что наилучшим в этот день будут еловые ветки. Их вешали у дверей и окон, чтобы отпугнуть нечисть, пишет Sputnik.

Также существует поверье о том, что вся вода на Земле становится целебной в день солнцестояния. Поэтому рекомендуется принимать водные процедуры 21 декабря. Можно сходить в бассейн или в баню, но, если на это нет времени и средств, наберите дома горячую ванную.

Астрологи, в свою очередь, уверены, что в этот день нужно избавляться от всех старых вещей в доме, разобрать хлам и мусор. Наведите порядок в своем доме и в своей жизни. Так вы привлечете здоровье и удачу.

День солнцестояния считается таким же важным, как и Новый год, поэтому в полночь вы можете написать желание на бумажке, а потом сжечь ее, а пепел развеять. Считается, что такое желание обязательно сбудется, так как у дня солнцестояния энергетическая сторона сильнее.

Что нельзя делать

Вопреки всеобщему мнению о гаданиях и колядках, делать это 21 декабря запрещено. Не стоит пытаться узнать свое будущее в день зимнего солнцестояния. Ваше любопытство может вам дорого стоить, и вы навлечете беды на семью.

Астрологи говорят, что этот день лучше всего провести в кругу близких друзей. Откажитесь от шумного праздника, но не стоит также и оставаться в одиночестве. Так вы сможете привлечь положительную энергию в свой дом.

Нельзя жадничать 21 декабря. Согласно приметам, скупые люди будут неудачливы и безденежны в Новом году, а щедрые обзаведутся новыми источниками финансов. Нельзя встречать этот день с долгами – раздать их нужно до наступления этого дня.