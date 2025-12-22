ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Приметы на 23 декабря 2025 года: что нельзя и что нужно делать

22 декабря 2025Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня стоит читать заговоры, но нельзя повышать голос?

Народные приметы на 23 декабря 2025 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: Кадр из фильма "Мой парень - киллер"

23 декабря отмечается праздник Мина Красноречивый. Православные христиане чтят память святого Мины Александрийского. В этот день нельзя сидеть дома.

История праздника

Великомученик Мина был родом из Египта и служил воином во времена царствования императоров Максимиана и Диоклитиана. Когда императоры начали гонения на христиан, святой отказался в них участвовать. Он ушел в горы и оставил службу. Там он молился и соблюдал пост.

Однажды он пришел в большой город в разгар языческого праздника и уличил всех богов, а потом объявил себя христианином. Его поймали и предложили принести жертву языческим богам, но он отказался. Тогда Мина отдал свою жизнь за веру. Когда гонения на христиан прекратились, в его честь был возведен храм.

Что можно делать

Люди верили, что Мина предостерегает людей от сумерек и помогает тем, кто запутался в своей жизни. Ему можно молиться о прозрении. Он помогает преодолевать искушения от нечисти.

Так как сохраняется опасность быть подверженным влиянию нечистых сил, в день Мины Красноречивого принято сидеть дома. Можно произносить заговоры для того, чтобы лучше спать.

23 декабря среди женщин было принято рукодельничать. Если заняться шитьем, вязанием или другими полезными вещами, то в следующем году их будет ждать удача.

Что нельзя делать

В этот день нельзя ругаться и повышать голос. Так вы можете оскорбить священномученика и привлечь к себе внимание нечистой силы, пишет Пятый канал.

Запрещено 23 декабря оставлять открытой дверь в свое жилье. Так нечисть может проникнуть в ваш дом и поселиться там, а это, в свою очередь, принесет немало проблем.

Нельзя рвать и откладывать договоренности, которые были достигнуты ранее. Отнеситесь серьезно ко всем обещаниям, которые вы планировали исполнить, а также к тому, что вы хотели сделать именно сегодня. Если не соблюсти договоренности, то это спровоцирует череду неудач.

Рамблер: последние новостиНочные знамения: что означает внезапное пробуждение в одно и то же времяЛюбовный гороскоп на 20 декабря 2025 года для каждого знакаГороскоп на 20 декабря 2025 года
Оценили 2
Народные приметы
Народные приметы на 20 декабря 2025 года: что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 20 декабря 2025 года: что нельзя делать в этот день
Народные приметы
Народные приметы на 19 декабря 2025 года: что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 19 декабря 2025 года: что нельзя делать в этот день
Политика конфиденциальностиУсловия использования