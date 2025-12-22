Народные приметы на 23 декабря 2025 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит читать заговоры, но нельзя повышать голос?

23 декабря отмечается праздник Мина Красноречивый. Православные христиане чтят память святого Мины Александрийского. В этот день нельзя сидеть дома.

История праздника

Великомученик Мина был родом из Египта и служил воином во времена царствования императоров Максимиана и Диоклитиана. Когда императоры начали гонения на христиан, святой отказался в них участвовать. Он ушел в горы и оставил службу. Там он молился и соблюдал пост.

Однажды он пришел в большой город в разгар языческого праздника и уличил всех богов, а потом объявил себя христианином. Его поймали и предложили принести жертву языческим богам, но он отказался. Тогда Мина отдал свою жизнь за веру. Когда гонения на христиан прекратились, в его честь был возведен храм.

Что можно делать

Люди верили, что Мина предостерегает людей от сумерек и помогает тем, кто запутался в своей жизни. Ему можно молиться о прозрении. Он помогает преодолевать искушения от нечисти.

Так как сохраняется опасность быть подверженным влиянию нечистых сил, в день Мины Красноречивого принято сидеть дома. Можно произносить заговоры для того, чтобы лучше спать.

23 декабря среди женщин было принято рукодельничать. Если заняться шитьем, вязанием или другими полезными вещами, то в следующем году их будет ждать удача.

Что нельзя делать

В этот день нельзя ругаться и повышать голос. Так вы можете оскорбить священномученика и привлечь к себе внимание нечистой силы, пишет Пятый канал.

Запрещено 23 декабря оставлять открытой дверь в свое жилье. Так нечисть может проникнуть в ваш дом и поселиться там, а это, в свою очередь, принесет немало проблем.

Нельзя рвать и откладывать договоренности, которые были достигнуты ранее. Отнеситесь серьезно ко всем обещаниям, которые вы планировали исполнить, а также к тому, что вы хотели сделать именно сегодня. Если не соблюсти договоренности, то это спровоцирует череду неудач.