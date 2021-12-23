Народные приметы на 24 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно гадать и зажигать лампады?

По народному календарю 24 декабря отмечается Никонов день. Назван он в честь святого Никона Печерского, который был монахом Киево-Печерского монастыря. На Руси Никон олицетворяет борьбу с нечистой силой.

История праздника

Никон был первым учеником основателя Киево-Печерской обители Антония. В обители он занимался постригом всех новоприходящих иноков, в их числе оказались преподобные Варлаам и Ефрем, которые раньше были боярами. За это Никон навлек на себя гнев князя Изяслава, но отказался отговаривать пострижеников уйти из монастыря.

Когда в обители было достаточно прихожан, Никон отправился в уединение на берег Керченского пролива, но и там пошла молва о святом. К нему начали приходить люди, желающие принять постриг. Тогда он основал монастырь во имя Пресвятой Богородицы. Когда он вернулся в Киево-Печерскую обитель, то помогал Феодосию Печерскому, а потом был избран игуменом. Он много занимался летописью, а также украшением монастыря иконами и фресками. Его мощи погребены в Киево-Печерском монастыре.

Что можно делать

В Никонов день было принято отгонять нечистую силу. Утром злых духов отгоняет солнце, а вечером нужно зажигать лампады, чтобы отпугнуть бесов.

24 декабря можно загадать желание. Нужно отломать яблоневую ветвь и поставить ее в воду. Если к Рождеству она зацветет, то все сбудется. Если цветы распустятся, то в вашем доме будет большая радость.

Мужчины по вечерам ворожили на девушек. Нужно встать и у печи вечером, пока из нее идет черный дым, а потом нужно произнести специальный заговор, чтобы получить ответную симпатию, сообщает Altapress.

Что нельзя делать

Вечером лучше отложить все дела. Женщинам нельзя ничего делать по дому, а мужчинам нельзя выходить на охоту или рыбалку. Считается, что если не пренебречь этим запретом, то может произойти несчастье.

Женщинам запрещается гадать, так как этот вечер предназначен для того, чтобы гаданием занимались мужчины.

25 декабря нельзя надевать старую, грязную или рваную одежду. А также особенно запрещено сквернословить и ругаться, чтобы не привлечь в дом злых духов.