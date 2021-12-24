Народные приметы на 25 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно изготавливать обереги и разжигать костер вечером?

25 декабря отмечается народный праздник Спиридон-Солнцеворот. Он назван в честь святого Спиридона Тримифунтского, а также из-за того, что с этого момента количество светового времени увеличивается. Наши предки верили, что Спиридон поворачивал Солнце на лето и следит, чтобы оно не скрылось от людей.

История праздника

Согласно преданию, Спиридон родился на Кипре, с детских лет пас овец и пытался подражать в своем образе жизни ветхозаветным праведникам. Он был доброжелателен и отзывчив, поэтому бездомные и обездоленные находили приют в его жилище. За эти добрые дела Спиридона наградили дарами предсказания, исцеления и изгнания бесов.

В молодости Спиридон женился на благочестивой женщине, у них родилась дочь, но вскоре его супруга умерла. Однако и в этом случае он не отрекся от службы Господу. Некоторое время он служил епископом и помогал людям с помощью молитвы: вызывал дождь и обличал нечестных людей.

Известно и о других чудесах Спиридона. Однажды он воскресил ребенка язычницы, а потом и ее саму после шока от увиденного. Он воскрешал свою дочь для того, чтобы ее душа могла спокойно покинуть тело, а также исцелил тяжелобольного императора.

Спиридон призывал всех людей к покаянию и исправлению, если видел их грехи. Тех, кто не слушался, настигала кара. Даже последние слова святого были о любви к Богу и ближним.

Что можно делать

В этот день было принято защищать свой дом от нечистой силы. Наши предки изготавливали обереги для того, чтобы злые духи не мешали спокойному существованию людей.

Также было принято почитать Солнце. Для этого нужно встать с рассветом и встретить солнечные лучи на улице, а вечером разжечь костер, чтобы призвать небесное светило.

Если в этот день Солнце все-таки не вышло, значит в Новый год погода будет пасмурной, но теплой, пишет Altapress.

Что нельзя делать

В этот день стоит отказаться от тяжелой физической работы. Нужно провести эту дату в смирении и покаянии, чтобы отдать дать Спиридону. Запрещено ругаться, кричать и сквернословить, чтобы не обидеть святого. Также нельзя лгать и лицемерить.

25 декабря нельзя выносить сор из избы во всех значениях. Уборка считается тяжелым трудом, поэтому она запрещена. Говорить что-то про других людей, особенно про членов своей семьи – нельзя.