Народные приметы на 26 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня не стоит лишний раз выходить из дома?

26 декабря в православии почитают память мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. В народе же праздник называется Евстратьев день или Ведьмины посиделки, так как наши предки верили, что 26 декабря ведьмы собираются вместе и решают, как сделать так, чтобы погасло солнце.

История праздника

Святые мученики Евстратий, Евгений, Авксентий, Мардарий и Орест пострадали за Христа при императоре Диоклитиане. Самым первым из них был пресвитер Аравийской церкви и Авксентий. Его заключили в темницу, а военачальник Евстратий увидел муки мужчины и тоже раскрыл свою веру. За это его тоже подвергли пыткам.

Увидев мученическую смерть христиан, святой Мардарий, будучи простым человеком, тоже исповедал свою веру и пострадал за нее. За ним пошли два других мученика – Евгений и Орест. Они погибли за то, что исповедали свою веру.

Что можно делать

В этот день было принято ходить в баню. Считалось, что чем лучше попариться 26 декабря, то тем сильнее будет здоровье весь следующий год. После посещения бани нужно было пить чай с медом, который тоже помогал сохранять здоровье зимой. Детям в этот день надо съесть хотя бы одну ложку меда для того, чтобы расти крепкими и сильными.

Над дверьми при входе в дом нужно обозначить кресты, а также поставить топор в порог. Это делали для того, чтобы ведьма в чужом обличие не вошла в жилище и не привела с собой злых духов. Весь день старались провести в доме, чтобы не попасться нечистой силе.

Что нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день нельзя ругаться, сквернословить и кричать. Так можно привлечь внимание ведьмы, и она нападет на человека с неба, пишет Алтайская правда.

Также нельзя проводить весь день на улице. Так человек повышает риск встретиться с ведьмой. На улице он становится более уязвим перед темной магией, поэтому без надобности за порог дома старались не выходить.

26 декабря нельзя разговаривать с незнакомцами на улице, и в особенности смотреть им в глаза. Не отдавайте свою одежду и старые вещи другим, иначе навлечете на себя беду.