Народные приметы на 30 декабря 2025 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит выйти на улицу и разжечь костер?

Православные христиане 30 декабря чтят память пророка Даниила. Он был одним из тех, кто предсказал падение Вавилонского царства. В этот день стоит провести специальный ритуал, который привлечет финансовое благополучие.

История праздника

Когда Иерусалим был завоеван, среди пленников были юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона приказал воспитать их в роскоши при своем дворе, но юноши, помня о своей вере, отказывались от всего: скромно одевались, не развлекались и питались растительной пищей. За это троим была дарована мудрость, а Даниилу - дар пророчества.

Однажды царь Вавилона Навуходоносор увидел сон, но проснулся и не смог его вспомнить. Тогда Даниил призвал к Богу, а тот открыл ему содержание сна и его пророческое значение. Когда царь поручил воздвигнуть статую в свою честь, Анания, Азария и Мисаил отказались это делать. В итоге царь попытался лишить их жизни за неподчинение, но к ним прилетел Ангел и спас их от гибели. Тогда он уверовал в Бога.

Даниил совершал многие чудеса в Вавилоне: расшифровывал надписи, выбирался живым из невозможных условий, а также предсказал падение Вавилонского царства. Ему открылось пророчество во время одной из молитв. До сих пор неизвестно, как свою жизнь завершили Даниил, Анания, Азария и Мисаил. По одним данным, они погибли в плену, а по другим – были лишены жизни за свою веру.

Что можно делать

Считается, что в ночь на 29 декабря снятся вещие сны. Девушки могли гадать на своего суженого. Для этого они брали три лавровых листика, на которых писали имена Анания, Азария и Мисаила, а потом клали под подушку.

Также существует обряд, который стоит провести в этот день, для увеличения благосостояния. Считается, что если положить в карман монетку и носить ее там на протяжении всего дня, то вам будет сопутствовать удача, а весь следующий год вы не будете бедствовать.

Наши предки продолжали привлекать световой день с помощью различных ритуалов. Ночью нужно выйти на улицу и зажечь костер. Считается, что так можно отогнать злых духов и привлечь удачу.

Что нельзя делать

Ни в коем случае 30 декабря нельзя бездельничать. Иначе можно остаться без достатка в следующем году. Человека без работы могут наказать и отнять у него все, что он уже имеет, пишет Пятый канал.

Запрещено заниматься шитьем и рукоделием – это притягивает неприятности. Нельзя лгать, лицемерить и провоцировать ссоры, чтобы не обидеть святого.