Народные приметы на 31 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно раздавать долги и наводить чистоту в доме?

Последний день года у всех проходит по-разному. Кто-то проводит время в кругу семьи, кто-то проводит его в праздничной суматохе, а для некоторых этот день не отличается от остальных 364. В любом случае, что бы вы ни делали в эту дату, существует масса примет, которые нужно соблюдать.

Что нужно сделать

В преддверии нового года раздайте все свои долги. Кроме того, старайтесь отложить какую-то сумму хотя бы до первого января, потому что встречать Новый год с пустыми карманами также не рекомендуется. Иначе вы проведете наступающий год в безденежье, передает канал Россия.

Попросите 31 числа прощение у всех людей, перед которыми вы чувствуете вину. Вы освободите и себя, и их. Вам станет легче, а если они вас не простят, то это останется на их совести уже в следующем году.

Перед наступлением Нового года необходимо убраться и навести чистоту в доме. Не забудьте избавиться от старых и ненужных вещей. Так вы освободите место для всего нового в своей жизни. Вас будут ждать положительные изменения и новые впечатления. Новый год обязательно нужно встречать в обновке. Так вы привлечете в свою жизнь удачу.

Что нельзя делать

В преддверии Нового года запрещен тяжелый физический и интеллектуальный труд. Если вы будете пренебрегать этим правилом, то 2022 год вы можете встретить несчастливо – погрязнете в делах и работе настолько, что у вас не останется времени на личную жизнь.

Запрещено выносить мусор в новогоднюю ночь после 18:00. Считается, что таким образом вы выкидываете из дома положительную энергетику и впускаете в свое жилище злых духов.

Новогоднюю ночь не рекомендуется справлять в одиночестве. Иначе в новом году у вас не будет новых знакомств, а старые друзья от вас отдалятся. Также нельзя праздновать только в женской или в исключительно мужской компании, это отнимет у вас удачу.

Нарядитесь сами, украсьте дом, не забудьте поставить елку. Однако помните, что новогодний стол не должен быть пустым или бедным. Он является олицетворением того, каким будет ваше финансовое благосостояние в новом году.