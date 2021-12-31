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Не выносите мусор 1 января, чтобы не унести из дома счастье

31 декабря 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему в этот день нужно лениться и не брать деньги в долг?

Народные приметы на 1 января 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: rg.ru

1 января большинство людей проводят дома в кругу семьи. Традиционно первый день года рекомендуется прожить в спокойствии и уединении. Однако для того, чтобы сделать наступивший год более удачным, существуют некоторые приметы.

Что можно делать

Первый день года стоит посвятить отдыху. Не занимайтесь тяжелым физическим или умственным трудом. Отдохните и наберитесь сил после предновогодней гонки. Восстановите силы и с новым настроем начинайте наступивший год. Если провести первый день года в труде, то все время будет тяжелым для вас.

Если у вас есть собственный бизнес или вы занимаетесь торговлей, первый заказ года стоит отдать бесплатно. Уступите вашему покупателю, и на протяжении года вас будет ждать удача в делах.

Первый день года, как и новогоднюю ночь, нужно провести в обновках и с хорошим настроением. Тогда весь год вас будет ждать удача.

В общем, в этот день можно по-настоящему расслабиться и позволить себе полениться. Соберите все свои силы для новых свершений, передает телеканал Россия.

Что нельзя делать

1 января нельзя выносить мусор, даже в том случае, если после новогодней ночи у вас осталось его предостаточно. Иначе можно накликать на себя беду.

Нельзя 1 января давать и брать в долг, иначе весь следующий год проведете без денег. Движение финансов может принести лишние хлопоты.

Также нельзя в первый день года заниматься шитьем и вязанием. Особенно запрещено пришивать пуговицы, иначе в новом году можно столкнуться со старыми проблемами, которые вы оставили в предыдущем году.

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