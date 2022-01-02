Народные приметы на 2 января 2022 года: что нельзя и что можно делать

Почему сегодня нельзя свистеть и ругаться?

Православные верующие 2 января чтят память священномученика Игнатия Богоносца. Он был тем самым младенцем, которого Иисус взял на руки и благословил. В этот день принято молиться святому о сохранении домашнего очага.

История праздника

О жизни Игнатия известно мало. По некоторым данным, он был тем самым младенцем, которого Иисус взял на руки и благословил. Поэтому он получил прозвище Богоносец.

Игнатий был учеником Иоанна Богослова. Известен благодаря своим посланиям, которые написал после ареста и перевода в Рим. В них он рассказывает о благословении всего народа, а также обращается к Поликарпу и христианской общине Рима. Игнатий был первым христианским автором нееврейского происхождения.

Когда он был в преклонном возрасте, его арестовали за исповедование христианства и отвезли в Рим, где лишили жизни.

Что можно делать

2 января принято молиться Игнатию для того, чтобы он оберегал домашний очаг. Дом в этот день считается символом безопасности, поэтому 2 января нужно убрать свое жилище и относиться к нему с почтением. Можно пригласить к себе родственников и собраться за семейным столом.

В этот день стоит прислушаться к советам окружающих. Они могут подсказать вам выход из сложной жизненной ситуации.

Чтобы у вас не было финансовых проблем в наступившем году, в этот день стоит избавиться от старой, треснутой и сколотой посуды. Этот ритуал поможет вам наладить благосостояние, сообщает Пятый канал.

Что нельзя делать

Категорически запрещается свистеть в доме. Народная примета гласит, что если свистеть, то не будет денег. Если посвистеть в доме 2 января, то можете даже не ждать успех в финансах на протяжении всего года.

Запрещено пускать в свой дом стариков, нищих и немощных. Считается, что так они могут передать вам свою тяжелую судьбу.

В этот день не рекомендуется делать крупные покупки. Лучше отложить их до завтра. Если ослушаться совета, то можно лишиться финансовой стабильности – деньги начнут утекать из ваших рук.