Народные приметы на 3 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня не стоит подслушивать чужие разговоры и поговорить приятные слова близким?

3 января православные христиане вспоминают мученицу Иулианию Никомидийскую. В этот день нельзя желать людям ничего хорошего. Все ваши добрые помыслы исполнятся наоборот.

История праздника

Иулиания родилась в семье знатного язычника Африкана. Ее обручили уже в девятилетнем возрасте, но уже ребенком она поняла, что языческая вера ей не подходит, поэтому тайно приняла христианство. Когда пришло время свадьбы, девушка отказалась от замужества. Отец пытался уговорить ее на помолвку, но у него не получилось, тогда он избил ее.

Девушку отдали на суд епарху города, ее жених пытался уговорить ее на свадьбу, и заявил, что не будет предпринимать попытки изменить ее веру. Однако Иулиания была непреклонна и предпочла пострадать за христианство. После пыток ее тело исцелялось. Свидетелями этого были мужчины и женщины, которые, увидев чудо, принимали христианство. Все эти люди лишились своих жизней, как и Иулиания. Они пострадали за веру в 304 году.

Что можно делать

Сегодня лучше всего заняться незавершенными делами, которые вы откладывали на протяжении долгого времени. Этот день идеально подойдет для того, чтобы их завершить.

3 января вам придется бороться с собственными искушениями. Нужно сдерживать себя и не допускать каких-либо конфликтных ситуаций. Не поддавайтесь на провокации, не дайте себя сломить.

Что нельзя делать

В этот день категорически нельзя желать счастья, здоровья, успехов и других хороших вещей. Если вы это сделаете, то все сбудется с точностью, да наоборот, пишет Пятый канал.

Категорически запрещено подглядывать и подслушивать. Это нельзя делать и в любой другой день, но 3 января вас могут наказать за это и послать вам заболевания глаз или ушей.

Не стоит давать самому себе какие-либо обещания, так как вы не сможете их исполнить, а это чревато проблемами. Не поднимайте с земли на улице какие-либо вещи. Если принести их домой, это может привести к потерям.