Народные приметы на 4 января 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно надевать носки, но нельзя шить?

В народе 4 января отмечали Настасьин день, а саму девушку называли Узорешительницей из-за того, что она помогала избавиться от страданий крестьянам.

История праздника

Анастасия была родом из Рима. Она родилась в семье сенатора. Ее отец был язычником, а мать — тайной христианкой, поэтому отдала ее на обучение христианину. Когда она была еще совсем юной, ее мать умерла, а отец, не считаясь с ее желанием, отдал ее замуж за язычника. Она избегала супружеской близости, ссылаясь на неизлечимую болезнь.

Она тайно посещала узников-христиан, которые находились в заточении в тюрьмах Рима. Она надевала нищенскую одежду, приходила, умывала, кормила, перевязывала раны и успокаивала их души. Когда об этом узнал ее муж, он запер ее под стражей и истязал. Однако вскоре он скончался.

После того, как ряд мучеников лишились жизни за свою веру, она стала странствовать и помогать христианам, которые подвергались гонениям. Когда об этом узнал император, он отправил ее к верховному жрецу. Тот пытался склонить ее к языческой вере, но не смог. Тогда он решил надругаться над ней, но, как только прикоснулся, ослеп и погиб. Святая выдержала пытки и творила чудеса, благодаря которым многие люди уверовали. Однако Анастасию все же приняла мученическую смерть.

Что можно делать

В Настасьин день принято варить постную кашу и давать ее старикам и беременным. Считается, что в этот день такая пища принесет здоровье. Также нужно заняться вышиванием, особенно беременным женщинам. Им нужно приступать к шитью полотенец, которые послужат оберегом при родах.

Что нельзя делать

4 января строго запрещено обижать животных. Наши предки верили, что тот, кто тронет зверя, скоро сам заболеет и долго не сможет вылечиться, пишет Altapress.

Нельзя ходить по дому босиком, нужно одевать носки или тапочки. Иначе весь следующий год вы проведете в нищете.

Нельзя вязать, иначе кто-то из вашей семьи мужского пола попадет в тюрьму. Также запрещено прокалывать уши – они будут долго заживать.