Народные приметы на 5 января 2021 года: что нельзя и что нужно делать

В этот день нельзя трогать острые предметы и обрезать подол платья.

В народе 5 января отмечается Федулов день. Он назван в честь священномученика, память которого почитают в этот же день. Христиане вспоминают святого Феодула и 9 мучеников, погибших вместе с ним. Сегодня особое внимание нужно уделить домашним животным.

История праздника

Святой Феодул жил в Фессалониках, служил в церкви – был чтецом. Однажды ему приснился сон, в котором человек в светлой одежде положил ему в руку какой-то предмет. Когда Феодул проснулся, он увидел у себя в руках перстень с изображением креста.

С помощью этого перстня Феодул научился исцелять, а своими чудесами обратил в христианскую веру многих язычников. Он открыто проповедовал христианство, и его заключили в темницу. В заточении он продолжил исцелять людей. В итоге его и еще 9 мучеников казнили, но их тела были погребены по всем христианским законам.

Что можно делать

Считается, что этот день хорошо подходит для того, чтобы изгнать нечистую силу из животных, людей и птиц. К животным в этот день было особое отношение. Домашнему скоту пекли постные лепешки, а потом относили их в хлев. Нужно было не только накормить животных, но и помыть их, а также убрать в их жилище.

В этот день также было принято печь печенье в форме животных. Считалось, что нужно съесть хотя бы одну штуку для того, чтобы нечисть не смогла вселиться в человека, сообщает Бийский рабочий.

Что нельзя делать

5 января нельзя заниматься делами, которые требуют участия острых предметов. Нельзя вырезать, шить, а готовить нужно с осторожностью. Если пораниться сегодня острым предметом, то порез будет болеть весь год.

Женщинам сегодня нельзя подшивать и обрезать подол. Иначе они укоротят свою жизнь. Нельзя в этот день проводить серьезные операции – лучше их отложить.