Заговорите полотенце 6 января, чтобы избавиться от всех болезней

Сегодня нужно приготовить 12 блюд и ждать Вифлеемскую звезду.

В день перед Рождеством православные христиане отмечают Сочельник. Праздник посвящен событиям, которые предшествовали рождению Христа. В ночь этого дня на небе появится Вифлеемская звезда, которая оповестит весь мир о рождении Спасителя.

Что можно делать

Традиционно, у наших предков было много дел перед празднованием Рождества, поэтому в Сочельник происходила основная подготовка к празднику.

Нужно было поставить стол к празднику, но за него не садились до тех пор, пока на небе не появлялась первая звезда. Необходимо надеть новую и чистую одежду, которая символизирует очищение от грехов. На стол необходимо обязательно поставить свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. В Сочельник на столе должно быть 12 блюд, но главным из них считается кутья. В качестве напитка обязательно должен был быть узвар.

После праздничного ужина было принято колядовать и получать за это подарки. Не стоит забывать о гаданиях и оберегах. В Сочельник мастерили оберег на всю семью: заговаривали льняное полотенце. Позже, когда кто-то заболевал, человека обтирали этим полотенцем.

Существует масса различных гаданий для Сочельника. Можно узнать свою судьбу, а также о том, с кем суждено идти по жизни.

Что нельзя делать

Готовить праздничный стол после того, как зайдет Солнце. Сделать это надо до того, как стемнеет. Иначе в доме не будет достатка. Нельзя также накрывать скупой стол. Считалось, что чем разнообразнее он будет, тем больше будет достаток в следующем году.

Запрещено ссориться, иначе весь год пройдет в конфликтах и разногласиях. Также нельзя было не пустить колядующих на порог.

Несчастье будет сулить любая работа в этот день. Запрещено охотиться, рыбачить, кормить кур, вскапывать землю, шить и вязать. В Сочельник нельзя выносить мусор, иначе быть беде.