Народные приметы на 7 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

В этот день запрещается пить алкоголь и транслировать негативные мысли.

В России православное Рождество отмечается 7 января. Этот праздник считается самым главным среди церковных, так как день ознаменован появлением Спасителя.

История праздника

Этот день описан евангелистами, а для человека этот праздник является моментом, когда можно очистить душу и сердце, ведь этот день знаменателен для православных людей, но все не так просто.

Дело в том, что в древности дни рождения не отмечали, известны были только даты смерти. Поэтому традиция праздновать Рождество Христово появилось гораздо позже самого события. Раньше рождение Христа праздновали в день Богоявления. Праздник совмещал в себе Рождество, Крещение и принесение даров.

Богородица и Иосиф были из рода царя Давида, поэтому в Вифлеемских гостиницах для них места не нашлось. Иисус появился рядом со стойлом, а его кроватью была кормушка для скота. Первыми о появлении Спасителя узнали пастухи и простые люди. Они преклонились перед Христом, они же стали первыми проповедниками христианства. До рождения Христа Бог ни разу не воплощался в человеческом обличии. Так он взял на себя грехи и подарил людям надежду на спасение.

Что можно делать

Рождество Христово, прежде всего, религиозный праздник, поэтому принято ходить в церковь и обращаться к Господу. После утренней службы не стоит забывать о том, что нужно зажечь свечу и в доме. У церкви стоит подать милостыню нуждающимся. Не обязательно давать им монеты, допускается подаяние в виде еды или одежды.

В этот день можно сходить в магазин и сделать крупную покупку. Считается, что все большие траты помогут приобрести денежное благополучие. Разрешена кропотливая работа, связанная с шитьем и вязанием, если она не приносит удовольствия.

Период с Рождества до Крещения считается загадочным, поэтому было принято гадать. Сейчас православная церковь выступает против этих действий, так как нельзя решать свою судьбу заранее без помощи Иисуса.

Допускается работа, если она нужна для приобретения средств первой необходимости. Можно проводить гигиенические процедуры по мере необходимости. Трудиться тоже можно, если человек делает это во благо пишет ЯСИЯ.

Что нельзя делать

Главный запрет в Рождество налагается на негатив. Нельзя думать о плохом, сквернословить, употреблять бранные слова и ссориться. Все это может привести к неудаче. Также стоит выбирать одежду светлых тонов, а не траурные наряды.

Запрещено проводить пышные гулянья с распитием спиртных напитков. От алкоголя в этот день лучше отказаться.

Также в Рождество стоит отказаться от поминок и посещения кладбищ. Этот праздник предназначен для другого. Церковь возобновляет молитвы за упокоение 8 января.