Народные приметы на 8 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

В этот день нельзя пить кисель, но стоит убрать дома.

Православные верующие 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Этот праздник следует за днем Рождества, и получил такое название из-за того, что христиане собирались в храмы для прославления Богоматери. В этот день также чтят память тех, кто был близким Иисусу по плоти: святого Иосифа, царя Давида и святого Иакова – первого сына Иосифа.

Что можно делать

В этот день было принято почитать повитух – женщин, которые принимали роды. Роженицы должны были приходить к своим повитухам и показывать, как выросли дети, которые появились на свет с их помощью.

Чтобы дети быстрее росли, а также были сильными и здоровыми, нужно было поднимать их на руках выше своей головы. Чем больше это сделают разных людей, тем сильнее вырастет ребенок. Однако если взрослый уже брал на руки одного ребенка, то другого уже было брать нельзя.

8 января обязательно на стол нужно было подавать кашу. Этот праздник даже называли «бабьими кашами». Считалось, что это блюдо принесет удачу и здоровье на долгие годы. Хорошим событием в этот день был приход гостей.

Принято в эту дату убирать дом и избавляться от всего ненужного хлама. Если вещи еще пригодны для использования или носки, то их можно отдать нуждающимся, пишет Ytro.

Что нельзя делать

В этот праздник запрещен тяжелый труд, особенно это касается беременных женщин и их мужей. Если они ослушаются этого запрета, то у них может родиться ребенок с физическими отклонениями.

В эту дату нельзя покупать веревки, иначе случится беда с кем-то из близких родственников. Шитье и вязание тоже запрещено для того, чтобы не навлечь беду. Также нельзя варить и пить кисель – так вы подорвете свое здоровье.