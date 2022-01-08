Народные приметы на 9 января 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Если сегодня приготовить колядки, то весь год будет удачным.

9 января отмечается Степанов день, который назван в честь Стефана Первомученика. Существуют некоторые правила, которые нужно соблюдать, чтобы людей не «забирал нечистый».

История праздника

Стефан был старшим из семи диаконов, которых поставили сами апостолы, поэтому его называют архидиаконом. Он убедительно проповедовал христианство и привлекал людей в свою веру. За это его оклеветали иудеи, и он предстал пред первосвященником.

Стефан обличил иудеев в том, что они прогоняли пророков и казнили Мессию. Во время своей речи он увидел, как разверзлись облака, и перед ним предстал Иисус. Иудеи не увидели Христа, поэтому не поверили Стефану и подвергли его пыткам. Он молился, а вместе с ним молилась Богоматерь и Иоанн Богослов. В итоге Стефан погиб за свою веру, а позднее его нашли и похоронили праведные христиане.

Что можно делать

В Степанов день было принято ставить осиновые колья во дворе, чтобы нечисть не могла пробиться в дом или к скоту. Так крестьяне защищали себя от ведьм. Не лишним будет смастерить оберег и тем, кто живет в квартире.

В этот день девушки могут «похоронить» свои печали. Нужно взять воду, напитать ее своей негативной энергией, а потом слить в реку для того, чтобы снять тоску и грусть с сердца. Трогать сосуд с водой и слезами можно только после полуночи.

Было принято делать «колядки» – маленькие пирожки из теста и медовые пряники. Ими надо угощать всех соседей, гостей, а также нищих. Это обязательно принесет счастье в новом году.

Что нельзя делать

Чтобы в вашем доме было финансовое благополучие, нельзя выбрасывать крошки со стола. Их нужно отдать птицам или животным. Нельзя было отказываться и от колядок. Люди верили, что тот, кто это сделает, того «заберет нечистый», передает Сова.

В этот день запрещено брать в руки острые и колющие предметы. Хлеб не резали, а ломали. Женщинам запрещено шить и вышивать, иначе они могут потерять свою память, а мужчины могли лишиться силы.