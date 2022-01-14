Народные приметы на 15 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя есть курицу и заниматься домом?

15 января верующие отмечают Сильвестров день, который в народе назывался Куриный праздник. Святого Сильвестра считают покровителем домашней птицы, и в этот день также принято проводить ритуалы и обряды на исцеления, а также изготавливать защитные обереги.

История праздника

В этот день отмечается память святого Сильвестра, который был папой Римским. Он родился в столице Италии, его родители были христианами и воспитали его в соответствии с религией. Когда он вырос, он жил по всем законам христианства, особое внимание уделял странникам – давал им дом и кров. Он помогал людям и во время гонения на христиан, а также хоронил тела мучеников, при этом продолжал проповедовать свою веру.

О поступках Сильвестра стало известно градоначальнику Тарквинию, святого схватили и отдали под суд. Его вынуждали отречься от веры, но он не стал этого делать, и его посадили в тюрьму. Тарквиний умер, а Сильвестра освободили, и он обратил многих язычников в христианство. Спустя некоторое время он стал папой Римским. Когда иудеи устроили диспут об истинной вере, Сильвестр выступил как представитель христианства и выиграл спор, в результате чего многие люди, присутствовавшие на диспуте, обратились в христианство. Более 20 лет Сильвестр управлял Римской церковью и скончался в глубокой старости.

Что можно делать

15 января принято проводить ритуалы на исцеление, принятые в вашей семье. Кто-то ходит в церковь и просит здоровья, кто-то изготавливает обереги, а некоторые собирают целебные травы и засушивают их для приготовления отваров. Если в вашем доме есть больной лихорадкой, то в этот день его надо особенно усердно лечить, тогда болезнь уйдет быстрее.

Также в этот день было принято устраивать вечерние гуляния. Причем, чем шумнее они были, тем лучше. Считалось, что грохот, хохот и громкие голоса, а также яркий свет отгоняют нечисть от населенных пунктов.

Что нельзя делать

Женщинам запрещается готовить в этот день, иначе в семье произойдет несчастье. Также 15 января нельзя есть курицу и куриные яйца, иначе можно навлечь на себя гнев святого.

В этот день запрещено стричься, иначе здоровье пошатнется. Также не стоит злоупотреблять алкоголем, лучше воздержаться от спиртного. Наши предки верили, что пьяных людей в этот день могут утащить с собой злые духи.

Никому не рассказывайте свой сон, если вам приснилась курица или петух. Это сулит богатство только в том случае, если о нем никто не узнает.