Народные приметы на 25 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя серьезно трудиться и нужно обязательно помогать тем, кто просит?

25 января называется Татьяниным днем в честь великомученицы, которую православные верующие почитают в этот день. Татиана Римская пострадала за то, что отреклась от мирской жизни и объявила себя христианкой.

История праздника

Татиана родилась в богатой римской семье и была воспитана в соответствии с христианскими традициями. Когда девушка достигла совершеннолетия, она отказалась от мирской жизни и решила, что она равнодушна к богатству и всем другим благам. Девушка также отказалась от замужества. За свою праведную жизнь она получила статус диакониссы – несла определенное служение в церкви. Она ухаживала за больными, посещала заключенных и помогала тем, кто остался без крова.

Однако глава Рима Ульпиан в то время занимался гонениями христиан. Из-за него Татиану посадили в темницу, а потом бросили в Колизей на растерзание льву, но хищник не стал нападать на праведную девушку. Тогда ей выбрали другой способ наказания, и она пострадала за веру. Однако своей гибелью девушка обратила в христианство других людей, которые видели чудеса, подвластные святой. Среди них были слуги Ульпиана, которых также постигла мученическая смерть.

Что можно делать

В Татьянин день было принято призывать весну. Закончились Святки, прошло Крещение, поэтому люди надеялись на то, что тепло скоро придет. Для этого хозяйки пекли специальный каравай, ковригу – выпечку делали в виде солнца. Все, кто были за столом, должны были отломить себе по кусочку и съесть для того, чтобы солнце дало человеку своего тепла.

В этот день можно поставить свечку святой Татиане и помолиться об успехах в учебе и поддержке на нелегком пути. При этом самим студентам в Татьянин день лучше отложить учебу. Нужно немного отдохнуть, а потом с новыми силами браться за домашние задания, передает портал Хочу.

Что нельзя делать

В Татьянин день ни в коем случае нельзя ссориться, особенно это касается размолвок среди семьи. Если вы решитесь проявить неуважение к своим родственникам, то ждите беды. Нельзя отмечать праздник в неубранном доме, при этом 25 января убирать квартиру не стоит – это может навлечь горе. Лучше всего это сделать заранее или за несколько дней до.

Так как святая Татиана помогала всем нуждающимся и обездоленным, в этот день нельзя отказывать в помощи. Если вы все-таки отвернулись от беды какого-то человека, то вскоре сами можете пострадать.