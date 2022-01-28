Народные приметы на 29 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня нельзя отказываться от хлеба или выбрасывать его, иначе отпугнете от себя счастье.

29 января отмечается народный праздник Петр-полукорм. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота и других домашних животных осталось до весны. Первая часть названия отсылает к религии, так как христиане в этот день поклоняются веригам апостола Петра. В этот день надо забивать холодильник продуктами для того, чтобы жить в достатке.

История праздника

Вериги (цепи) являются христианской реликвией. Ежегодно их почитают и им поклоняются. По преданию, апостол Петр был скован цепями, когда его арестовали в Иерусалиме по приказу царя Ирода. Он был в темнице, когда к нему пришел Ангел и освободил его. Тогда цепи упали с его рук, а Петр смог вернуться к своей миссии и проповеди.

Изначально вериги хранились в Иерусалиме, а потом патриарх Ювеналий подарил их императрице Евдокии – супруге византийского императора. Она отправила их сначала в Константинополь, а потом одну из них в Рим в качестве подарка своей дочери Евдоксии. Для хранения цепей была построена базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи (в переводе с итальянского означает «святой Петр в цепях»). Сейчас там хранится одна цепь из Константинополя и две другие, которые сковывали руки Петра перед его распятием, когда он был заточен в Мамертинской тюрьме. Вторая цепь из Константинополя была разъединена и разослана в храмы по всему миру.

Что можно делать

В этот день нужно набить холодильник разнообразной едой и сделать так, чтобы она вся пошла в обиход. Старайтесь купить разные продукты: мясо, молоко, рыбу, овощи и фрукты. Считается, что чем богаче выбор еды в холодильнике, тем больше финансового благополучия будет у вас в новом году.

Для того, чтобы избежать болезней, в этот день нужно было умываться святой водой. Для отвлечения злых духов от дома, на видное место клали серебряный предмет. Чаще всего использовалась небольшая ложка из серебра. Во многих культурах считается, что этот металл отгоняет нечисть.

Что нельзя делать

Если вам предложили угощенье, нельзя от него отказываться. Даже если это обычный кусок хлеба. Также запрещено выбрасывать хлеб, иначе у вас не будет денег на протяжении долгого времени.

Чтобы в следующем году вас преследовала удача, нельзя ссориться и сквернословить. Откажитесь от некоторых дел, которые подразумевают работу колющими и режущими предметами, так как это принесет несчастье в ваш дом.

Не стоит 29 числа лениться. Этот день старались посветить усердной работе. Уже после захода солнца можно расслабиться и отдохнуть.

Девушкам для сохранения своего здоровья запрещено стричь волосы, ногти, а также заплетать косы в этот день.