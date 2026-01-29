Народные приметы на 30 января 2026 года: что нельзя и что нужно делать

30 января отмечается народный праздник Антонов день. Назван он так в честь святого Антония Великого, которого считают основателем отшельнического образа жизни. Этот праздник считается переломным моментом зимы, поэтому люди опасались бесчинства нечистых сил.

История праздника

Антоний родился в богатой семье в Египте и с ранних лет отличался своим благочестием. Когда ему было 20 лет, его родители умерли, а на руках осталась маленькая сестра. Однажды он вошел в храм и услышал слова из Евангелие, после чего начал вести христианскую жизнь. Он раздал все свое наследство, а сестру отдал на воспитание порядочным христианам. Сам он ушел в отшельничество в пустыне.

В уединении он пробыл 20 лет и наложил на себя строгие обеты, чтобы не поддаваться искушениям. Изредка к нему приходили люди, с которыми он разговаривал через узкое отверстие в стене. Когда у Антония появились последователи, он прервал свое отшельничество и начал помогать людям. Во время гонений на христиан он ободрял людей и был готов подставить себя ради спасения христиан. После того, как гонения стихли, он вновь ушел в отшельничество.

Когда появилось арианство, его последователи начали утверждать, что Антоний Великий примкнул к ним, но он вышел на спор с ними и отвергнул свою принадлежность к этому течению. Речи святого вдохновили многих людей, в том числе и ариан, которые усомнились в своей вере. Он умер, возвращаясь в свою пустыню, и завещал похоронить его так, чтобы его мощи не нашли и не почитали.

Однако мощи Антония все же были найдены и хранятся в разных частях света: в городах Франции и в США. Православная церковь раскрывает их местонахождение по запросу из уважения к скромности святого.

Что можно делать

Наши предки верили, что из-за того, что Антонов день – переломный для зимы, в эту дату ослабляются границы между нашим и потусторонним миром. Поэтому себя старались защитить от темных сил всеми способами. Например, с утра было необходимо провести обряд – выйти из дома спиной вперед, чтобы если нечисть захотела напасть, знала, что внутри находится хозяин жилища.

Также есть еще одна традиция – не стоит ходить по тем дорогам, которыми вы ходите каждый день. Помимо темных сил, существует риск нарваться на мошенников, поэтому следите за своими вещами в местах большого скопления людей.

30 января было принято печь пироги и выпечку круглой формы, напоминающей солнце. С помощью таких блюд можно было приблизить наступление тепла. Пирогами кормили детей, чтобы передать им добро и здоровье.

Что нельзя делать

В этот день не стоит вязать, прясть и шить. Эти действия могут навлечь беду на семью и, в частности, на детей.

Запрещено предаваться лени и отлынивать от работы. Все дела лучше совершить до захода солнца – в таком случае они завершатся наиболее успешным образом. При этом нельзя хвастаться своими успехами и рассказывать другим о своих планах – вас могут сглазить.