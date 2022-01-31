Народные приметы на 1 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

В первый день последнего месяца зимы будет происходить Новолуние. На всех людей эта фаза влияет тем, что забирает все силы.

В первый день последнего месяца зимы будет происходить Новолуние. На всех людей эта фаза влияет тем, что забирает все силы. Если вы чувствуете упадок ресурсов, то не стоит себя ругать. Вашу энергию забирает Новолуние.

Что можно делать

Новолуние – идеальное время для того, чтобы попробовать что-то новое. Если вы давно ждали знака, чтобы начать, то вот он. Займитесь тем, чем давно хотели, но боялись. Идеально, если это будет какая-то умственная или творческая деятельность. Дело в том, что Новолуние благоприятно для подобных действий. Можно учиться новым знаниям, заниматься саморазвитием, также общественной политической деятельностью.

Новолуние забирает у людей энергию, поэтому для ее восстановления можно заняться физическими упражнениями, лечебным голоданием или диетой. Можно делать сложные физические упражнения – вся энергия, которую вы потратите, восстановится очень быстро. Однако стоит помнить, что делать это необходимо с комфортом для своего организма. Если ваше тело не готово к диете и спорту, и просит, например, торт, то лучше дайте ему торт.

День идеально подходит для борьбы с негативными качествами: скупостью, завистью и злостью. Если у вас получится преодолеть все это, то будьте уверены, что это в скором времени окупится. Вы получите положительный опыт и сможете реализовать все задуманное.

Что нельзя делать

В этот день стоит быть осторожным с электроникой и техникой. Не пытайтесь самостоятельно починить то, что сломалось. Также не стоит в этот день обращаться в специализированные службы – они вам не помогут или сделают только хуже. Подождите один день, и можно идти за ремонтом.

Новолуние примечательно тем, что вы решаете свое будущее в глобальном плане, поэтому не стоит подписывать сегодня важные документы, сделки и назначать свидания. Если вы совершите ошибку относительно своего будущего, то потом решить проблему будет крайне сложно.

Фаза Новая Луна предупреждает о том, что день характерен эмоциональной нестабильностью. Есть риск выплеснуть на окружающих негативные эмоции или стать жертвой человека, который не смог сдержаться. Старайтесь избегать конфликтов и активного проявления эмоций.

В этот день возрастает вероятность совершить ошибку. У человека снижается реакция на меняющиеся обстоятельства, все становятся вялыми и заторможенными, поэтому не спешите принимать важные решения – как следует все обдумайте.