Народные приметы на 6 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно обязательно позаниматься духовными практиками?

6 февраля стартует очередной период, когда начнется Луна без курса. Правда, продлится он всего один день. Также это явление называют «холостой Луной», в это время спутник Земли переходит из одного знака зодиака в другой, и оказывается неподвластным ни одному дому.

Что можно делать

Период Луны без курса благоприятен для различных духовных практик и начинаний. Если вы давно мечтали заняться медитацией или научиться раскладывать карты Таро, то сейчас самое время. Также в этот период часто сбываются гадания, эффективны ритуалы и заговоры.

Этот день можно посвятить себе и немного отдохнуть. Почитайте книгу, посмотрите любимый сериал или займитесь спортом, если он помогает освободить ваши мысли. Также в холостую Луну можно заняться теми делами, которые не принесут вам пользы. Если вы не хотите, чтобы был подписан какой-то контракт или начаты новые отношения, то можно проявить усилие в этих делах – все равно ничего не выйдет. Поэтому, если вы хотите что-то разрушить, но не хотите прикладывать усилия, это – благоприятное время для подобных занятий.

Что нельзя делать

В холостую Луну нельзя заниматься делами, которые требуют внимания и усидчивости – в этот период люди, как правило, рассеяны и не могут решать важные дела. Даже если вы очень постараетесь, это не принесет никакой эффективности.

В этот период нельзя заключать сделки, подписывать документы, делать крупные покупки и регистрировать брак. Все это очень быстро распадется, сломается и не принесет вам никакого успеха – только негатив. Поэтому сейчас астрологи советуют не делать ничего и не принимать важных решений – они не будут иметь какой-либо вес для вас.