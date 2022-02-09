Народные приметы на 10 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день важно навести чистоту в доме и задобрить домового?

10 февраля отмечается народный праздник Ефрем-ветродуй или день домового, в честь именин этого домашнего существа. В эту дату православные христиане чтут память Ефрема Сирина.

История праздника

Ефрем родился в турецком городе Низибии у благочестивых родителей. Они дали ему хорошее образование: он знал историю христианства, языческую мифологию, а также некоторые естественные науки, которые только зарождались в то время.

Однажды его несправедливо посадили в тюрьму на 70 дней за то, что он заночевал в лесу с пастухом и стадом овец. Наутро скот пропал и Ефрема обвинили в краже, хотя он объяснил, что их съел волк. Во время заключения ему пришло видение, в котором было сказано, что он отбывает наказание за то, что выпустил чужую корову из стада, а ту растерзал хищник. Тогда Ефрем выяснил, что вместе с ним сидят невинные люди, которые расплачиваются за ранние грехи. На суде его оправдали, и святой решил стать отшельником.

Святой известен благодаря своим сочинениям, среди которых есть и толкования Священного писания, так и проповеди и пророчества. Ефрем прилюдно творил чудеса, заставляя людей принимать христианство, он общался с язычниками и обличал их богов. Он давал наставления многим людям и помогал им обрести веру.

Что можно делать

Женщинам в этот день необходимо наводить порядок в доме: стирать, убирать, мыть посуду и вкусно готовить. Так как в этот день отмечаются именины домового, то люди старались всячески его задобрить. Для этого существует специальный обряд. На ночь в печке или в духовке необходимо оставить миску с молоком и горшочек каши. Духовку надо закрыть, чтобы еда оставалась теплой. Считается, что ровно в полночь домовой вылезает и лакомится угощеньями. Если дух останется доволен, то в доме будет тепло и спокойно.

Считается, что проявившаяся болезнь в этот день у кого-то из домочадцев, означает, что домовой злится и требует вкусного угощенья.

Если в другие дни с зеркалами связаны негативные приметы, то сегодня нужно чаще смотреться в зеркало после обеда. Это поможет надолго сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать

В народе Ефрем получил прозвище сверчковый заступник, поэтому в этот день нельзя убивать насекомых, чтобы не разозлить святого. Речь идет не только о сверчках, но и о других тараканах и пауках, которые могут обитать в доме. Если ослушаться этого запрета, то можно навлечь на себя беды и несчастья.

Также 10 февраля нужно уважительно относиться к домашним животным. Наши предки верили, что они дружат с домовым и помогают ему, поэтому их старались угостить вкусной едой.