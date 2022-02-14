Народные приметы на 15 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя ругаться и стоит обязатально сходить в церковь?

Сретение Господне – один из 12 главных христианских праздников и отмечается на сороковой день от рождения Христа. В этот день нельзя сквернословить, а также отправляться в путешествие.

История праздника

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский как «встреча». Праздник Сретения – встреча младенца Иисуса Христа со старцем Симеоном, олицетворявшим человечество. Согласно христианским правилам, Мария должна была 40 дней после рождения мальчика очищаться, а после этого могла заходить в церковь. Таким образом, на 40-й день после рождения Христа, Мария с Иосифом пришли из Вифлеема в Иерусалим к храму вместе с младенцем. В качестве жертвы Господу они принесли с собой двух голубиных птенцов.

Святой Симеон Богоприимец был одним из известных ученых, которые переводили Священное писание с еврейского на греческий. В одном из пророчеств он узнал о пришествии Христа, но неправильно его трактовал. Тогда ему явился ангел, который все объяснил и сказал, что Симеон не умрет, пока пророчество не сбудется. Согласно преданию, он жил 300 лет.

Когда Мария с Иосифом принесли младенца, Симеон сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Его слова стали молитвой. После этого он благословил их и сделал предсказание о младенце. Свидетельницей всего этого была анна Пророчица, которая служила в храме. В тот же день она пошла славить младенца во всем Иерусалиме.

Что можно делать

Если вы считаете себя верующим человеком, то в этот день необходимо зайти в храм, остаться на службу и поставить свечку кому-либо из святых. Стоит также прочесть молитву. Если у вас нет возможности прийти в храм, помолитесь дома перед иконами.

В конце литургии в храме освящаются свечи, которые можно забрать домой. Эти свечи зажигают в случае болезни или при молитве. Можно причаститься, а также принято крестить детей и венчаться.

На Сретение можно подарить своим близким людям икону Божьей Матери, но делать это нужно только в том случае, если они тоже верующие и у них дома уже нет подобной иконы. Также стоит делать добро: например, помочь нуждающимся. Можно пожертвовать деньги, продукты, одежду в благотворительные организации. Не забудьте позаботиться о своих родных и близких.

Что нельзя делать

Так как запреты в большие церковные праздники похожи между собой, в Сретение запрещалось работать. Вместо труда необходимо было посветить день молитве и самопознанию.

15 февраля запрещено грустить и унывать, так как Сретение – большой православный и радостный праздник.

В этот день категорически запрещено конфликтовать, ссориться, ругаться, повышать друг на друга голос и оскорблять других. Если вы начнете проявлять негативные эмоции, то можете быть наказаны.