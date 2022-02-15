Народные приметы на 16 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно конфликтовать и развлекаться?

16 февраля произойдет Полнолуние в знаке зодиака Лев. Этот знак благоприятен для всего энергичного и общения с другими людьми. Однако стоит быть аккуратным, так как Полнолуние всегда сопровождается непредсказуемым влиянием на людей. Не поддавайтесь на провокации и избегайте ссор.

Что можно делать

День благоприятен для организации культурных и спортивных мероприятий, хорошо будет провести тимбилдинг с коллегами или просто собраться и пообщаться в одной компании после работы.

Сегодня вы можете почувствовать переизбыток сил. Чтобы не копить все это в себе, необходимо направить их в правильное русло: в творчество или в физическую нагрузку. Вы получите от этого удовольствие, а ночью будете крепко спать.

В этот день можно переделать все дела, которые вы откладывали раньше – сегодня вы сможете все быстро решить. День можно посветить работе, особенно тем, кто занимается расчетами, работает на компьютере или с большими объемами информации.

Главным словом этого дня необходимо сделать слово гармония – она должна быть во всем. Соблюдайте баланс собственных сил, не переходите грани в общении, а также соблюдайте баланс работы и жизни. Если вы сумеете удержаться сегодня на плаву, то в будущем сможете решить часть своих финансовых проблем.

Что нельзя делать

Полнолуние – день эмоциональной неустойчивости, тревоги и беспокойства. Поэтому со своими негативными эмоциями нужно быть крайне аккуратным, а также наблюдать за поведением других. Есть риск того, что настроение окружающих будет быстро меняться. Не пытайтесь на это повлиять и не учите их жизни. Все это – влияние Полнолуния.

Велик риск нарваться на ссору или конфликт, поэтому старайтесь аккуратно обходить все острые углы в общении с теми, кто для вас важен. Если вы хотели давно поругаться с человеком, то вот он ваш шанс.

Многих людей в фазе Льва тянет к общению и развлечениям, но стоит помнить, что. Львы слишком сильно любят роскошь, поэтому велик риск потратить деньги на азартные игры или потерять все в попытках быстро заработать. Шопоголикам стоит обходить витрины роскошных магазинов, так как велик риск потратить все имеющиеся деньги.

Фаза Льва не благоприятна для того, чтобы подписывать любые документы, особенно те, которые касаются финансовой составляющей. Будьте внимательны на составлении договора или выберите другой период для заключения делового соглашения.