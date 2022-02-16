Народные приметы на 17 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

В эту дату запрещено веселиться, иначе можно стать жертвой нечистой силы.

17 февраля отмечается народный праздник под названием Никола Студеный. Наши предки верили, что в этот день морозы могут застать врасплох. Православные христиане чтут память преподобного исповедника Николая, игумена Студийского.

История праздника

Николай родился на острове Крит в христианской семье. Когда ему было 10 лет, его отправили в монастырское училище Студийской обители. В 16 лет его постригли в монахи, а потом удостоили и священного сана. Во времена гонений христиан императора Льва Армянина Николай вместе с Феодором Студитом попадал в темницы и терпел избиения. Несмотря на жестокое обращение, он продолжал проповедовать христианство.

Когда начала править царица Феодора и гонения закончились, Николай вернулся в Студийскую обитель и стал настоятелем монастыря. Когда ситуация вновь изменилась, на престол взошел Варда, Николай ушел в скитания. В Студийский монастырь он вернулся уже пленником, но смог освободиться. За свою праведную жизнь он получил дар исцеления и помогал людям до конца своих дней.

Что можно делать

17 февраля было принято заниматься работой по дому, это касалось женщин. Считается, что труд в виде уборки и стирки принесет счастье в семейной жизни.

В древности эта дата считалась благоприятной для гаданий, обрядов и различных ритуалов. Поэтому, если в вашей жизни не хватает чего-либо, можете провести соответствующий ритуал.

Что нельзя делать

Считается, что в день Николы Студеного нельзя ходить в лес. В это время там происходят звериные свадьбы, поэтому оставаться в лесу может быть опасно. Кроме того, путника могут настигнуть внезапные морозы. По этой же причине не стоит планировать дальние поездки.

17 февраля запрещено громко смеяться и веселиться. Из-за наступивших морозов орудует нечисть, а громким весельем можно привлечь ее внимание. Также не стоит носить красную яркую одежду, которая тоже может выделить в толпе.

Не стоит ходить в баню – есть риск получить ожог от кипятка. Чтобы не было неприятностей со здоровьем, действует запрет на стрижку волос и ногтей.