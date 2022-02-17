Народные приметы на 18 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит защищать животных и мириться с родными?

В дату 18 февраля отмечается народный праздник, получивший название Агафья Коровница в честь мученицы Святой Агаты. Этот день посвящен поминкам, а также почитанию скота.

История праздника

Святая Агата родилась на Сицилии, девушке была дарована необычайная красота, которую она укрепляла с помощью веры и добродетелей. Во время гонений на христиан императора Деция, ее схватили и привели на суд. Император оказался поражен ее красотой и предложил ей выйти за него замуж, но Агата отказала. Тогда Деций поручил падшей женщине Афродисии воспитание Агаты, чтобы та уговорила ее на свадьбу.

Когда Деций понял, что Агата не согласится, он велел привести ее к себе и спросил, почему она ведет себя, как рабыня. На это Агата ответила: «Потому что я – раба Христова, а всякий слуга Христа воистину свободнее любого творения, ибо Его милостью он приобретает власть над собой»

Девушку бросили в темницу и издевались над ней, но однажды ей явился апостол Петр и Ангел Хранитель. Они исцелили ее от ран. Над Агатой продолжили издевательства, но вмешались горожане, которые отбили девушку, и ее бросили в темницу. Девушка помолилась Господу и отдала ему душу.

Жители города узнали о смерти Агаты и пришли к темнице, чтобы похоронить ее.

Что можно делать

Наши предки верили, что святая покровительствует домашним животным, поэтому в этот день было принято молиться о здоровье питомцев и о том, чтобы на них не навели порчу или сглаз.

К этому моменту во многих селах заканчивался корм для скота, поэтому он начинал умирать, поэтому проводили различные обряды, отпугивающие смерть от животных. Например, было принято убирать хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем. Скот поили святой водой и вешали хлеб на рога.

В этот день было принято поминать покойных родственников во время завтрака и обеда.

Что нельзя делать

18 февраля запрещено ссориться с родными, иначе можно навлечь бед не только на жителей дома, но и на весь свой род. Также нельзя проводить этот день в неубранном доме или квартире – это сулит появление неприятностей со здоровьем.

Мужчинам в этот день нельзя было надолго покидать дом. Если ослушаться этого запрета, можно навлечь на себя беду или болезнь.