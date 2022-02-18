Народные приметы на 19 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит относиться к коровам с особой любовью?

19 февраля отмечается народный праздник Вукол Телятник. Наши предки, считали, что с этого дня начинают рождаться телята. Также православная церковь чтит память святого Вукола, который был учеником Иоанна Богослова.

История праздника

О жизни святого известно очень мало. Кроме того, источники, которые рассказывают о его деяниях, дают разную информацию. Святой Вукол был первым епископом Смирнской церкви. Он крестил многих язычников, а также защищал свою паству от нападок. Когда его жизнь подошла к концу, он передал паству другому ученику Иоанна Богослова, святому Поликарпу.

Согласно легенде, после того как святой Вукол был похоронен со всеми почестями, на его могиле выросло дерево, которое исцеляло людей.

Что можно делать

Так как святой Вукол считается в славянской культуре покровителем коров, особое внимание в этот день уделялось этим животным. Особенно хорошо относились к тем, кто должен был скоро родить.

О коровах в этот день заботились с двойной силой. Им давали лучший корм и старались всеми силами показать любовь. Хлеб для коров в этот день окуривали чабрецом – считалось, что он поможет теленку легче родиться и быстрее окрепнуть.

На коровьем молоке принято варить кашу. Сегодня нужно съесть на завтрак любую крупу, сваренную на молоке. У того, кто это сделает, весь год будет крепкое здоровье.

Что нельзя делать

19 февраля запрещено давать в долг деньги, пищу и какие-то другие предметы. Так вы можете поделиться своим счастьем и достатком с другим человеком, а потом не сможете себе все это вернуть.

В этот день запрещено покупать кошелек, иначе лишитесь своего дохода. Если кошелек вам подарили, то за него нужно заплатить пять рублей.

Ни в коем случае нельзя кричать и злиться на коров, если они долго и протяжно мычат. То, что они подают такие знаки – признак того, что в вашем доме есть нечистая сила. С помощью громких звуков животные прогоняют нечисть.