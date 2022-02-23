Народные приметы на 24 февраля 2022 года: что нельзя и что можно делать

Почему сегодня нужно закрывать двери и окна и работать меньше?

24 февраля отмечается народный праздник Власьев день. У славян он считается коровьим праздником, так как в этот день было принято кормить скот лучшим кормом и совершать ритуалы, оберегающие его от нечистой силы. Православные христиане в эту дату почитают священномученика Власия Севастийского.

История праздника

С юных лет Власий воспитывался в христианской культуре, он был кроток и благочестив. Поэтому уже в более зрелом возрасте граждане Севастии (была расположена на территории современной Турции) приняли решение о том, чтобы сделать его епископом. Однако на христиан начались гонения императора Диоклитиана. Власий помогал всем тем, кто угодил под влияние жестокого царя и попадал в темницы. Сам он не сдавался мучителям так как знал, что в его присутствии нуждаются другие люди.

Вместе с другими христианами он ушел из города и поселился в пещере. Свое время он проводил в посте и молитве, а также пережидал окончание гонений на христиан. Однако языческие воины все-таки нашли его и отвели к правителю. Когда епископа попытались склонить к язычеству, он остался непреклонен, за что его истязали и поместили в темницу. Об этом узнала молодая христианская вдова. Она сварила поросенка, овощи и принесла святому. В ответ на это Власий попросил ее делать так ежегодно в честь его памяти, а он будет ей помогать.

После этого Власия опять призвали на суд и попытались склонить его на сторону язычников. Епископ не стал поддаваться угрозам и долго стоял на своем, за что его и лишили жизни.

Что можно делать

В этот день стоит есть вареную свинину с овощами и фруктами так, как завещал Власий. В честь дня его памяти пригласите гостей и накройте стол. Святой будет покровительствовать вам весь следующий год, и вы не будете ни в чем нуждаться.

Также в этот день нужно хорошо относиться не только к скоту, но и к другим домашним животным. Купите своему питомцу его любимую еду и не обделяйте его вниманием в этот день.

Женщинам было принято совершать особые действия. Для того, чтобы пряжа не путалась и была крепкой, ее стоит выставить на мороз. Прялкой нужно немного стукнуть своего супруга, если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было мирно и спокойно.

Что нельзя делать

В первую очередь, 24 февраля запрещено обижать животных. Так как этот день считался коровьим праздником, то к питомцам нужно было относиться с лаской и давать им лучший корм. Нельзя, чтобы животные в этот день голодали.

Также во Власьев день запрещалось делать тяжелую работу. Физический труд сегодня опасен – есть риск получить травму, а также можно привлечь к себе болезни.

Чтобы темные силы не проникали в дом в этот день, не держите открытыми двери и окна на протяжении долгого времени. Также запрещено заниматься стиркой – в противном случае вас ждут неприятности.