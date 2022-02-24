Народные приметы на 25 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно ловить рыбу и принимать незамедлительные решения?

В народе 25 февраля называется днем Алексея Рыбного. В этот день было принято употреблять в пищу блюда из рыбы и сократить употребление мяса. Православная церковь чтит память святителя Алексия Московского.

История праздника

Алексий родился в боярской семье в Москве. После того, как он выучился грамоте, он начал мечтать о монашеской жизни. С 12 до 40 лет он вел монашескую жизнь, а потом стал митрополитом Всея Руси.

Святитель Алексий Московский фактически управлял страной при трех князьях. Все, кто были с ним знакомы, отмечали его ум и способности в ведении политических дел. Именно Алексий начал строительство каменного Московского Кремля.

Святой укрепил дружественные отношения с Ордой. Он исцелил жену хана от глазных болезней, поэтому был на хорошем счету. Несмотря на то, что Алексий занимался христианской деятельностью, он помогал князьям и в политике.

За годы своего служения он поставил 21 епископа и способствовал распространению общежительного монашества на Руси. По его благословению были заново построены монастыри.

Алексий был канонизирован спустя 50 лет после смерти. Его мощи были обретены и покоятся в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в Москве.

Что можно делать

Наши предки считали, что с этого момента начинается таяние снега и льда, поэтому можно начинать заниматься рыбной ловлей. В этот день было принято употреблять блюда из рыбы. Считается, что они могут привлечь удачу в дом. Главным блюдом на столе был расстегай. Рыбный бульон выливали в снег для того, чтобы привлечь весну.

24 февраля лучше всего завершать старые дела, которые давно этого требуют. Считается, что сегодня хороший день для того, чтобы поставить точку в чем-то, над чем вы собирались еще подумать.

Что нельзя делать

24 февраля запрещено ходить в грязной и поношенной одежде. Считается, что это может привести к несчастью. Также нельзя оставлять беспорядок в доме – это сулит конфликты и ссоры в семье.

В этот день не стоит есть мясо, это считается плохой приметой. Предпочтение следует отдать блюдам из рыбы, молока, а также овощам и фруктам.

Если вы собрались в путешествие, то стоит отложить его на другой день. 24 февраля в дороге могут случиться масштабные происшествия, к которым вы не будете готовы. Если у вас есть такая возможность, лучше оставаться дома.