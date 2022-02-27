Народные приметы на 28 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя есть мясо, но нужно мастерить чучело?

С 28 февраля в 2022 году начинается Масленица. На протяжении всей недели нужно будет есть блины и провожать зиму. Традиционно, в этот праздник считается, что нужно прощаться с морозами и привлекать тепло на свою сторону. Это делали с помощью обрядов и ритуалов.

История праздника

Ни один эксперт или историк вам точно не скажет, как на Руси появился этот праздник. Однако сейчас многие сходятся во мнении, что он сочетает в себе языческие и христианские традиции, а также элементы европейского карнавала.

Одной из наиболее популярных версий является то, что изначально Масленица появилась как языческий праздник, который позднее был взят православной церковью и преобразован. Так Масленица стала Сырной седмицей – неделей, когда люди могут наесться и нагуляться перед Великим постом. Представители православия широких гуляний не устраивают, но собираются вместе со своими семьями или устраивают концерты.

Что нужно делать

У каждого дня недели Масленицы есть свои традиции. В первый день нужно было спать как можно дольше, так как считается, что это принесет достаток в семью. После пробуждения вся семья занималась своими делами. Считалось, что весь год пройдет так, как первый день Масленицы. Чем больше будет съедено блинов в этот день, тем выше будет достаток.

Первый день всегда считается подготовкой к празднику, поэтому большинство людей все еще занимались своей работой. Понедельник так и называется – встреча. Праздник нужно встречать и готовиться к нему.

Также нужно было сделать чучело. Как правило, его мастерили дети. Потом его выставляли на всеобщее обозрение, а к воскресенью сжигали.

Первый блин, испеченный в понеделльник, отдавали нищему на улице. Он его съедал и поминал усопших родственников.

Что нельзя делать

Вместе с Масленицей начинается Сырная седмица – неделя, когда запрещено есть мясо, но в избытке можно употреблять молочные продукты, сыры и рыбу. Категорически запрещено употреблять мясо – этот запрет будет действовать до окончания Великого поста. Также запрещено пить алкоголь.

В этот день нельзя охотиться и обижать животных, так как это связано с запретом на употребление мяса. Не стоит в этот день ругаться с близкими людьми – быть беде. Блины нельзя резать ножом, иначе у всех членов семьи испортится здоровье.