Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Съешьте больше блинов 28 февраля, чтобы достаток не уходил из дома

27 февраля 2022Народные приметыМарианна Басс

Почему в этот день нельзя есть мясо, но нужно мастерить чучело?

Народные приметы на 28 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: forum.sibmama.ru

С 28 февраля в 2022 году начинается Масленица. На протяжении всей недели нужно будет есть блины и провожать зиму. Традиционно, в этот праздник считается, что нужно прощаться с морозами и привлекать тепло на свою сторону. Это делали с помощью обрядов и ритуалов.

История праздника

Ни один эксперт или историк вам точно не скажет, как на Руси появился этот праздник. Однако сейчас многие сходятся во мнении, что он сочетает в себе языческие и христианские традиции, а также элементы европейского карнавала.

Одной из наиболее популярных версий является то, что изначально Масленица появилась как языческий праздник, который позднее был взят православной церковью и преобразован. Так Масленица стала Сырной седмицей – неделей, когда люди могут наесться и нагуляться перед Великим постом. Представители православия широких гуляний не устраивают, но собираются вместе со своими семьями или устраивают концерты.

Что нужно делать

У каждого дня недели Масленицы есть свои традиции. В первый день нужно было спать как можно дольше, так как считается, что это принесет достаток в семью. После пробуждения вся семья занималась своими делами. Считалось, что весь год пройдет так, как первый день Масленицы. Чем больше будет съедено блинов в этот день, тем выше будет достаток.

Первый день всегда считается подготовкой к празднику, поэтому большинство людей все еще занимались своей работой. Понедельник так и называется – встреча. Праздник нужно встречать и готовиться к нему.

Также нужно было сделать чучело. Как правило, его мастерили дети. Потом его выставляли на всеобщее обозрение, а к воскресенью сжигали.

Первый блин, испеченный в понеделльник, отдавали нищему на улице. Он его съедал и поминал усопших родственников.

Что нельзя делать

Вместе с Масленицей начинается Сырная седмица – неделя, когда запрещено есть мясо, но в избытке можно употреблять молочные продукты, сыры и рыбу. Категорически запрещено употреблять мясо – этот запрет будет действовать до окончания Великого поста. Также запрещено пить алкоголь.

В этот день нельзя охотиться и обижать животных, так как это связано с запретом на употребление мяса. Не стоит в этот день ругаться с близкими людьми – быть беде. Блины нельзя резать ножом, иначе у всех членов семьи испортится здоровье.

Нравится 1
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Народные приметы
Народные приметы на 27 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 27 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы
Масленица в 2022 году: когда начинается и какие традиции существуют
Нравится 1
Масленица в 2022 году: когда начинается и какие традиции существуют
Гороскопы
Ход событий окажется непредсказуемым — любовный гороскоп на 28 февраля
Ход событий окажется непредсказуемым — любовный гороскоп на 28 февраля
Гороскопы
Уходим в тень — финансовый гороскоп на 28 февраля
Уходим в тень — финансовый гороскоп на 28 февраля
Гороскопы
Смотрим на все трезвым взглядом — гороскоп на 28 февраля
Смотрим на все трезвым взглядом — гороскоп на 28 февраля
Зодиак
Мужчины этих трех знаков зодиака не предназначены для брака
Мужчины этих трех знаков зодиака не предназначены для брака
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Ждем большую прибыль — финансовый гороскоп на 28 февраля-6 марта
Ждем большую прибыль — финансовый гороскоп на 28 февраля-6 марта
Гороскопы
Наши сердца соединят звезды — любовный гороскоп на 28 февраля-6 марта
Наши сердца соединят звезды — любовный гороскоп на 28 февраля-6 марта
Гороскопы
Нами завладеют сильные страсти – гороскоп на 28 февраля-6 марта
Нами завладеют сильные страсти – гороскоп на 28 февраля-6 марта
Гороскопы
Все или ничего — любовный гороскоп на 27 февраля
Все или ничего — любовный гороскоп на 27 февраля
Гороскопы
Доходы вырастут — финансовый гороскоп на 27 февраля
Доходы вырастут — финансовый гороскоп на 27 февраля