Народные приметы на 2 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит записывать свои планы и контролировать эмоции?

Второго марта Луна перейдет в фазу Новолуния в знаке зодиака Рыбы, это – 30 лунный день. Все это сильно влияет на людей вне зависимости от знака зодиака, поэтому свой день лучше всего планировать в соответствии с действующей фазой Луны. Новолуние хорошо для любых дел, которые вы давно откладывали.

Что можно делать

В Новолуние все живые существа на Земле могут почувствовать особый энергетический импульс. Все, что вы долго откладывали, лучше всего начать именно в этот день. Сегодня все пройдет крайне успешно и закрепится у вас как привычка. В это время хорошо избавляться от пагубных привычек и начинать лечение, например диету или голодание.

День благоприятен для налаживания отношений. Если вы ссорились с близкими людьми, то сегодня можете искренне попросить у них прощения, любви и покаяться. Можно также начать заниматься благотворительностью.

Сегодня удача ждет тех, кто занимается умственным трудом. Особенно хорошо дается работа с информацией, расчеты и задачи, которые решаются с помощью техники. Сегодня стоит сделать все важные дела для того, чтобы освободить вторую половину недели.

Второго марта можно навести порядок в своей голове. Составьте цели на ближайшее будущее, помедитируйте или займитесь делами, которые вас расслабляют. После этого подумайте о том, чего бы вы действительно хотели и запишите. Этот ритуал поможет исполнить ваши планы, так как выявит истинную мотивацию.

Что нельзя делать

Сегодня вам будут плохо даваться дела, которые связаны с точными расчетами и все, что требует предельной концентрации. Воображение попытается увести ваши мысли подальше от важных дел, и вы не сможете сконцентрироваться на действительно важной работе.

Новолуние также несет всем людям эмоциональную неустойчивость. Сегодня велика вероятность повышенной нервозности и тревожности, что делает человека резким и агрессивным. Если вы видите, что ваш близкий человек попал под влияние Новолуние, дайте ему самому во всем разобраться. Он поймет, что для него действительно важно, а потом вернется к вашим отношениям с новыми силами.

Для организма второе марта – довольно критичный день. С осторожностью посещайте врачей, косметологов и парикмахеров, перепроверяйте их советы и назначения. Сегодня стоит воздержаться от смены имиджа, стрижки и окрашивания волос. Все это может повредить ваш образ и здоровье волос. Если вы планируете посетить парикмахера, то лучше сделать оздоровительные процедуры.