Народные приметы на 3 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно есть овсянку и кормить птиц выпечкой?

В этот день отмечается народный праздник – день птицы Овсянки, которую считают предвестницей весны. Наши предки говорили, что то, как вы проведете сегодняшний день, повлияет на то, каким будет ваш год. Православные христиане третьего марта тут память святителя Льва I Великого.

История праздника

Лев родился в Италии и с ранних лет получил хорошее светское образование, но выбрал для себя иной путь. Он стремился к духовной жизни и стал архидиаконом Папы Римского, а после сменил его на этом посту.

Льву пришлось возглавлять церковь в тяжелые времена, когда еретики пытались расколоть ее. Ему пришлось стать основным защитником христианства в эти тяжелые времена. Он объявил начало Собора, где выступил со своей речью перед епископами. Они согласились с Папой Римским, а еретиков отлучили от церкви.

Также Святитель был подкован в политическом плане. Он защитил Рим от предводителя гуннов и убедил его не разорять город, не разрушать здания и не проливать кровь. После разговора варвары ушли.

Лев прожил долгую жизнь и дожил до глубокой старости, был погребен в соборе в Ватикане.

Что можно делать

В этот день наши предки пекли выпечку из овсяной муки и овсяное печенье. Приготовленные блюда нужно раздать близким. Считалось, что тот, кто сегодня съест овсянку, будет здоровым весь год. Также все это стоит вынести на улицу. Если выпечку поклюет птичка Овсянка, то вас ждет удача.

Финансовое благополучие можно привлечь в дом, если хозяйка в этот день приготовит много разных блюд. Чем больше многообразие пищи на столе, тем богаче станет семья. Чтобы год был удачным, стоит надеть что-нибудь желтое.

Что нельзя делать

Так как в народе говорили, что весь год пройдет так, как проведешь праздник Овсянки, в этот день существует запрет на весь негатив. Нельзя впадать в уныние и ругаться с близкими людьми.

Запрещено надевать в этот день темные вещи, иначе вас ждет траур. Неприятности и горе может принести выброшенная выпечка – лучше отдать ее птицам. Не стоит также выносить мусор – оставьте это на следующий день, чтобы не привлечь болезни. 3 марта также нельзя произносить бранные слова – они могут привлечь нечисть.