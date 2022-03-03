Народные приметы на 4 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня не стоит проходить мимо нищих и кормить птиц крошками?

4 марта православные христиане чтут память святых Архиппа и Филимона. В народе этот день прозвали днем Архипа и Филипа – в честь этих двух епископов. Сегодня нельзя отказывать в помощи тем, кто этого попросил, иначе от вас отвернется удача.

История праздника

Святые Архипп и Филимон были апостолами из семидесяти. Их жизни были неразрывно связаны. По одной из версий, Архипп был сыном Филимона, а по другой – его братом. Оба они были учениками и сподвижниками святого Павла.

Апостол Архипп стал епископом города Колоссы, который расположен н территории современной Турции. Филимон был почетным гражданином этого города. В своем доме он часто собирал христиан и помогал нуждающимся, а также занимался проповедью в соседних городах.

Апостол Павел рукоположил Филимона епископом города Газы. Его супруга Апфия вместе с ним начала вести образ жизни настоящей христианки и принимала у себя дома стариков и больных. Она выхаживала их и помогала встать на ноги, а безнадежных утешала.

Во времена гонения на христиан при императоре Нероне Архипп, Филимон и Апфия были преданы суду как люди, исповедующие христианство. Они пострадали за свою веру, так как не стали отрекаться от нее.

Что можно делать

В этот день нужно быть к людям добрее. Считалось, что нужно 4 марта подать милостыню нищим, звать их в гости и кормить пищей со стола. Чем больше поступков вы совершите в этот день, тем больше счастья ждите.

На Архипа и Филипа всегда пекли каравай, которым нужно было обязательно поделиться. Его раздавали членам семьи, а также предлагали прохожим. Крошки отдавали птицам.

Что нельзя делать

В этот день нельзя отказывать тем, кто нуждается в помощи. Считалось, что если грубо ответить человеку, то вас ждет беда. Свой разум нужно очистить от злых мыслей, а также не стоит говорить никому бранные слова.

Пожилым людям 4 марта запрещено что-либо покупать и говорить о своих похоронах, тем более к ним готовиться. Если не отогнать от себя дурные мысли, то все станет явным.

Эта дата – время, когда люди должны быть чисты в своих помыслах. Однако чистота должна быть не только в мыслях, но и в теле. Именно поэтому в этот день мылись и ходили в баню – быть грязным запрещалось.