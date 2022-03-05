Народные приметы на 6 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит собраться за большим столом с близкими людьми?

Прощеное Воскресенье ежегодно отмечается в последний день Масленицы. Этот день предшествует началу Великого поста. Христиане имеют обычай просить прощения и прощать всех своих обидчиков.

История праздника

Прощеное Воскресенье связывают с Масленицей, так как в этот день отмечается окончание масленичной недели. Также его связывают с Великим постом, так как это – первый шаг к очищению души.

Ежегодно Великий пост проводится перед главным церковным праздником Пасхи. Главная цель его – воздержание в пище, а также в помыслах и действиях. Поститься нужно от злых умыслов и слов, поэтому в день Прощеного воскресенья нужно сделать так, чтобы все зло ушло из души.

Название праздника появилось благодаря обряду, который проводится в конце дня. После службы священники и прихожане просят у всех прощения за обиды, а потом вступают в Великий пост с чистой совестью.

Что можно делать

В течение всего дня верующие просят прощения у всех знакомых. Стоит извиниться не только перед теми, кого вы обидели, но и перед малознакомыми людьми. Как правило, отвечать надо так: «Бог простит, и ты меня прости». Также нужно прощать всех и не держать зла на людей, которые попросили прощения.

Так как Прощеное воскресенье – последний день Масленицы, этот день нужно провести за столом со всеми своими близкими людьми. В это время нужно доесть всю еду, ведь с понедельника круг пищи верующих христиан станет ограничен.

В древности в Прощеное Воскресенье устраивали праздничные гулянья. После них отправлялись на кладбища, посещали могилы родственников.

Что нельзя делать

Самым главным запретом этого дня считается то, что нельзя отказывать человеку в прощении. Это считается большим грехом.

Так как день связан с духовным очищением, нельзя просить прощения неискренне, а также совершать дела со злым умыслом – попросить прощения за них вы не успеете. Запрещено в этот день употреблять нецензурную брань, а также ругаться с близкими людьми.

После обеда запрещен тяжелый физический труд. Если вы собирались провести уборку дома, то ее стоит отложить.