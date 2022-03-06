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Проведите ритуал с водкой 7 марта, чтобы быть здоровым весь год

6 марта 2022Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нужно окурить дом и натопить баню?

Народные приметы на 7 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: fishki.net

В этом году в понедельник, 6 марта, начинается Великий пост. Это событие предшествует празднику Пасхи – главному христианскому событию. Этот день в народе называют Чистый понедельник, так как люди очищались физически и духовно после бурного праздника Масленицы.

История праздника

Великий пост начинается перед Пасхой и длится шесть недель (седмиц). Чистый понедельник – начало пути, который проходит каждый христианин, подобно Христу. В первый день поста он особенно строг, но для верующих это – радостное время, приближающее к светлому празднику.

Чистый понедельник несет в себе смысл духовного и физического очищения, подготавливающего человека к воздержанию.

Изначально 40 дней поста имели немного другое значение. Его соблюдали исключительно язычники, которые хотели принять христианство. Таким образом, они подготавливали себя к обряду крещения. Позднее христиане ввели пост как помощь для тех, кто тяжело проходит этот путь.

Что можно делать

В Чистый понедельник православная церковь рекомендует отказаться от пищи насовсем и употреблять только воду. Однако для этого поступка вы должны быть уверены, что ваше здоровье это выдержит. Если нет, то такой строгий пост соблюдать не стоит.

В этот день всегда ходили в баню, чтобы соблюдать чистоту тела. Также необходимо убрать все в доме: протереть полы, постирать грязные вещи, помыть посуду, а ненужное – выкинуть. В первый день поста хорошо бороться с вредными привычками.

В древности существовал определенный ритуал, в рамках которого изгоняли «дух Масленицы». Брали раскаленный уголь, брызгали на него раствор из уксуса и мяты, а после этого окуривали им дом.

Также можно пересаживать растения. Если заняться ими в эту дату, они будут хорошо расти.

После Масленицы существовала традиция, которую называли «полоскать рот». Люди набирали в рот водку и выплевывали ее. Таким образом мужчины опохмелялись после Масленицы.

Что нельзя делать

В этот день запрещалось есть пищу, которая осталась после Масленицы. Ее отдавали нуждающимся или скармливали животным. Женщинам запрещалось ходить в гости – они должны были заниматься домом.

Нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся, сквернословить и выяснять отношения. Все это запрещено делать до конца поста и праздника Пасхи.

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