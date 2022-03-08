Народные приметы на 9 марта: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя есть красные продукты и веселиться?

9 марта вспоминают день Обретения главы Иоанна Предтечи, который был усечен мечом. Этот день в церкви не считается праздником, эта дата – памятная. Ее вспоминают дважды в году и-за того, что однажды она была утеряна. В этот день ничего нельзя резать ножом.

История события

Иоанна Предтечу также называют Иоанном Крестителем – именно он был тем, кто крестил Христа в реке Иордан. За это он был схвачен царем Иродом по просьбе его жены Иродиады. Иоанна Крестителя усекли мечом, а его главу принесли жене царя. Тело святого погребли его ученики, а его глава была сокрыта Иродиадой.

Жена царского домоправителя, Иоанна, узнала, где спрятана глава святого. Она положила ее в сосуд и погребла в поместье Ирода на Елеонской горе. Спустя много лет поместье перешло вельможе Иннокентию, который решил взвести там церковь. Когда копали ров, главу Иоанна Предтечи нашли. Это было первое Обретение главы. Перед самой смертью Иннокентий, боясь осквернения святыни, вновь закопал главу святого.

Во времена правления Константина Великого в Иерусалим пришли два инока. Иоанн Креститель сам явился им и раскрыл расположение своей главы. Они откопали ее, положили в мешок и понесли к себе домой. По пути они встретили горшечника и дали ему нести святыню. Тот не знал, что держит в руках, но ему явился святой и сказал бежать от ленивых иноков. Он с почестью хранил ее, а потом передал своей сестре. Позднее глава оказалась погребена в пещере близ Емессы, но этого никто не знал. Там поселились благочестивые иноки и основали монастырь. Спустя некоторое время архимандриту обители Маркелу явился Иоанн и показал, где скрыта его глава. Это было второе Обретение главы. Сейчас она хранится в Константинополе.

Что можно делать

Иоанну Предтече можно молиться о здоровье, плодородии и избавлении от головной боли. Также в этот день помогали птицам вить гнезда – подкармливали их или строили скворечники. Хорошей приметой в этот день считается увидеть птицу.

Также стоит пораньше встать и долго не ложится. Считается, что если человек будет долго бодрствовать, то это привлечет удачу и благополучие.

Что нельзя делать

В этот день нельзя брать в руки острые предметы, тем более что-то резать или пилить. Даже хлеб нужно ломать руками. Что касается употребления пищи, нельзя подавать что-либо на блюде. Этими действиями можно оскорбить святого.

В день Обретения главы запрещено есть помидоры, арбузы и другие продукты с красной окраской. Также нельзя устраивать праздники, радоваться, петь и танцевать. Это считается серьезным грехом.