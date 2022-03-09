Народные приметы на 10 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя покупать что-то дорогое и ложиться спать до захода солнца?

В народе 10 марта отмечается праздник Тараса Бессонного. Он назван так из-за того, что нельзя было ложиться спать до захода солнца. Христиане чтили память святого Тарасия Константинопольского, который был патриархом.

История праздника

Святитель Тарасий родился в знатной семье, получил хорошее образование и стал сенатором. В то время церковь страдала от иконоборцев, а действующий патриарх Павел удалился в монастырь и принял схиму. Единственным достойным кандидатом на роль патриарха он назвал Тарасия. Он долго отказывался, но потом его смогли уговорить. Он созвал Собор для борьбы с иконоборцами, на котором многие монахи раскаялись и вернулись в христианство.

Во главе константинопольской церкви Тарасий был 22 года. Он вел аскетичный образ жизни и был примером для других. На протяжении всей жизни он помогал бедным, старикам, сиротам и вдовам, а на Пасху устраивал им праздничный обед, где сам прислуживал. Он не побоялся уличить в обмане царя, который оклеветал свою супругу, чтобы жениться на ее родственнице.

Что можно делать

На Руси считалось, что в этот день нужно бороться с лихорадкой, которую называли Кумоха, так как святой Тарасий помогал улучшить здоровье. Для лечения нужна была молитва и сок осиновой коры. Лихорадку представляли в виде злой сущности, которая может пробраться в избу и завладеть человеческим телом.

Также считалось, что в этот день нужно поделиться деньгами с семьей. Говорили, что чем больше отдашь, тем больше получишь.

Что нельзя делать

Считалось, что Кумоха может настигнуть тех, кто спит, именно поэтому старались не засыпать до захода солнца. Если человек приляжет отдохнуть, то его сможет захватить лихорадка. Чтобы Кумоха не поймала, нельзя было смотреть с улицы в дома через окно.

Запрещено планировать серьезные дела и приобретать дорогостоящие вещи, иначе может случиться беда.