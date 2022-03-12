Народные приметы на 13 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно съесть калач натощак и больше отдыхать?

В эту дату отмечается народный праздник Василий Капельник. Он назван в честь весенней капели, так как с этого дня выходит солнце и все начинает таять. В православии 13 марта чтут память преподобного Василия Декаполита. В этот день ели калачи, чтобы привлечь счастье.

История праздника

Василий был иноком и пострадал во времена правления императора Льва Исавра, который был иконоборцем. Святой вместе со своим подвижником Прокопием были схвачены и заключены в темницу, где перенесли ужасные вещи. В заключении они томились до самой смерти императора, а потом были отпущены. По возвращении на волю иноки продолжали свой подвиг и вели добродетельную жизнь.

Что можно делать

13 марта люди ходили по лесам и запасались сосновыми почками. В древности считалось, что они могут вылечить различные болезни. До сих пор их применяют в народной медицине. Настоями почек лечат кашель, бронхит и другие заболевания дыхательной системы человека. Отвары принимают при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, ревматизме, подагре и проблемах с желчным пузырем.

Также в день Василия Капельника принято есть калачи. С утра хозяйка должна испечь калач и угостить им близких людей. Тогда ее семья всегда будет дружной, а в доме будет царить покой. Калачи ели натощак – считалось, что это поможет привлечь счастье.

Чтобы сохранить семейное благополучие, женщине 13 марта нужно быть особенно ласковой по отношению к мужу. Тогда они будут вместе всю жизнь, и ничто не сможет их разлучить.

Что нельзя делать

13 марта считается несчастливым днем, поэтому сегодня старались не делать важные дела. Если из дома нужно было выйти куда-то, то обязательно перед выходом читали молитву или окропляли себя святой водой. Сегодня нельзя пускать все на самотек, нужно тщательно контролировать все, что вы делаете. Лучше отказаться от спорта или экстремальных развлечений – можно получить травму.

В доме нельзя убирать в этот день. Особенно это касается тех, кто собрался подметать или мыть полы. Если ослушаться запрета, то из дома можно вымести счастье, любовь и достаток.

Также сегодня нельзя пить воду, в которой вы собрались купаться, иначе подцепите серьезное заболевание. Нельзя стричься – волосы будут редкими. Запрещено занимать деньги – будете их долго отдавать.