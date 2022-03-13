Народные приметы на 14 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя планировать будущее и путешествовать?

14 марта православные христиане отмечают день памяти Евдокии Илиопольской. В народе этот день называли Авдотья Весновка, так как считали, что святая помогает привлечь весну и имеет ключи, которые могут растопить льды. 14 марта запрещается планировать свое будущее – ничего из задуманного не исполнится.

История праздника

Евдокия происходила из древнего города Гелиополя. Девушка отличалась невероятной красотой, работала блудницей и заработала целое состояние. Однажды к ней явился архангел Михаил и вырвал девушку из лап Сатаны. Тогда она решила принять христианство. Она отдала все свое имущество епископу и приняла постриг в женский монастырь.

За несколько лет жизни в обители Евдокия прославилась своей добродетелью и аскетизмом. За это ее избрали преемницей почившей игуменьи. В окружении правителя города прошел слух, что в монастыре скрывается невероятное сокровище, и он отправил туда воинов. Они три дня не могли взять монастырь, а потом на них напал огромный змей, который уничтожил почти всех. Все это время монастырь окружала божественная сила.

Евдокии пришло видение, что она должна пострадать за веру в Христа. Тогда она взяла святые дары и добровольно отдала их воинам. Ее привели к наместнику, который был восхищен ее красотой. Однако после того, как игуменья объявила себя христианкой, она подверглась издевательствам. За это наместника разразил огонь, и он погиб. Евдокия помолилась за него, и он воскрес, а игуменья продолжила жить в монастыре.

Что можно делать

В прошлом день святой Евдокии воспринимался как переломный. Считалось, что в эту дату можно завершить дела, которые долго томились, и начать то, что вы давно хотели. Поэтому 14 марта – хороший день для того, чтобы расправиться со всеми трудностями и начать новую жизнь.

Беременные женщины выходили с утра на крыльцо и грелись под встающим Солнцем на рассвете. Считалось, что оно может дать сил выносить ребенка, а малыш родиться здоровым.

В этот день также лечили больных с помощью народных средств, поэтому в эту дату можно посетить врача – визит будет удачным.

Что нельзя делать

В этот день ни в коем случае нельзя планировать будущее. Запрещено продумывать поездки, покупки, переезд и другие серьезные обстоятельства, так как если сегодня запланировать какое-то событие, оно никогда не сбудется. Также не стоит совершать крупные покупки – они быстро сломаются или принесут вам несчастье.

Женщинам категорически запрещено 14 марта стричь волосы – так они могут лишиться мужской любви и внимания.

Также не стоит отказывать людям, просящим милостыню, иначе грехи умерших родственников перейдут на того, кто отказал. Чтобы не навлечь на себя порчу, не стоит выходить из дома после заката.