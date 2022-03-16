Народные приметы на 17 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно выпекать печенье в виде птиц и убирать дома?

17 марта отмечается народный праздник Герасим Грачевник. В этот день встречали грачей, прилетевших с юга, а православные христиане чтили память преподобного Герасима Иорданского. В этот день нужно было выкинуть из дома грязную и старую обувь, так как в ней могла прятаться Кикимора.

История праздника

Преподобный Герасим был родом из города Ликия, расположенном в Малой Азии. Еще в юности он отличался своим благочестием, так как решил посвятить жизнь Богу. Он принял монашество и ушел в египетскую пустыню. Там он был отшельником, а потом пришел к Иордану, где основал монастырь.

Некоторое время Герасим находился под влиянием еретиков, но ему помог вернуться преподобный Ефимий Великий. В своем монастыре Герасим установил строгие правила: Пять дней в неделю монахи не ели вареную пищу, а питались лишь водой, сухим хлебом и корнями. По субботам они причащались, потом уходили в пустыню, а вечером расходились по кельям. Уходя из них, они не запирали двери, чтобы любой нуждающийся мог войти, поспать или взять то, что ему необходимо.

Сам Герасим тоже проходил через тяжелые испытания. Например, в Великий пост он не ел вообще ничего. Он уходил в пустыню и брал своего ученика блаженного Кириака. Они стали свидетелями того, как ангелы забрали душу Ефимия Великого, а потом помогли предать его тело земле.

Что можно делать

В этот день наши предки наблюдали за грачами, с которыми были связаны многие народные приметы. Если они прилетали и начинали вить гнезда, значит, что совсем скоро придут теплые дни. Хозяйки готовили печенье и выпечку в виде птиц. Считается, что если съесть эти продукты 17 марта, то весь год этот человек будет здоровым и сытым.

17 марта принято убирать квартиру и выносить из дома все старые вещи. На Герасима Грачевника боролись с Кикиморами — приглашали знахарей освящать помещение, а также выкидывали все старые и грязные ботинки, так как считалось, что Кикиморы могут прятаться в них и нести семье несчастье.

Что нельзя делать

В праздник Герасима Грачевника стоит отказаться от крупных покупок. Они не принесут счастья, будут быстро ломаться и изнашиваться. Также запрещено отправляться в дальние путешествия — они принесут беды.

17 марта нельзя ходить к стоматологу и лечить зубы, иначе можно испортить свое здоровье. Не стоит громко смеяться и разговаривать, есть вероятность привлечь к себе в дом нечистую силу. Чтобы не навлечь на себя беду, запрещено кричать и бить котов. Помните, что они охраняют ваш дом и защищают вас от нечисти.