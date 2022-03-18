Народные приметы на 19 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя убирать еду со стола и громко разговаривать?

19 марта у православных верующих пройдет родительская суббота – день памяти усопших родственников. Традиционно он проходит во вторую субботу с начала Великого поста. В этот день верующим обязательно надо помянуть родственников и отправиться в церковь.

Как появилась родительская суббота

Во время Великого поста проходит три родительские субботы, они совершаются на второй, третьей и четвертой неделе поста. Изначально они были введены из-за того, что во время поста практически не проводятся литургии, поэтому нельзя помянуть усопших должным образом. Для людей, которые привыкли читать молитвы и ходить в церковь, чтобы помолиться о душевном покое умерших близких, были созданы родительские субботы на протяжении Великого поста.

Что можно делать

В родительскую субботу православные христиане отправляются в церковь и слушают литургию. Кто-то пишет записки об упокоении, кто-то ставит свечи – у каждого человека свои ритуалы в церкви.

Некоторые приходят для того, чтобы пообщаться со священнослужителями о том, как помочь душам на том свете. Также некоторые люди приносят в церковь еду и напитки. Как правило, для пожертвований существует отдельный стол. После этого всю еду отдают нуждающимся. Во время поста нужно приносить только постные продукты, имейте это ввиду, если соберетесь в церковь.

В родительскую субботу принято навещать своих родственников на кладбище, можно принести им цветы и прочитать молитву у могилы. После посещения кладбища, как правило, совершалось поминовение. Важно, чтобы на столе тоже стояли только постные блюда.

Что нельзя делать

После поминального обеда грязную посуду и остатки еды нельзя убирать. Считается, что почившие родственники приходят проведать свою семью и едят остатки пищи.

В родительскую субботу запрещен весь негатив. Нельзя сквернословить, кричать, ругаться с близкими. Все это может повлечь за собой болезни и несчастья. Также есть риск расстроить покойных родственников. Также на поминках запрещен алкоголь. Его также нельзя оставлять на могиле родственника – это считается серьезным грехом.

Нельзя отказывать в помощи и милостыни. Если вы делаете пожертвование, попросите нуждающегося помолиться за ваших близких, которые отошли в иной мир.