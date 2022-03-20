Народные приметы на 21 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день не стоит строить планы и отправляться в дальние поездки?

В этот день в народе отмечается праздник Вербоносица, который назван в честь того, что начинает распускаться верба – один из символов победы Иисуса над злом. В христианской религии это растение имеет большой смысл. Однако в православии в этот день также почитается икона Божией Матери «Знамение».

История праздника

Икона была найдена во время татарского нашествия на Руси. Курск был разорен, у жителей не было ни еды, ни воды. Однажды крестьянин заметил в окрестностях города дерево, у которого лежала икона. Он повернул ее и увидел на ней Богоматерь. Как только он поднял ее с земли, на этом месте забил святой источник. Позднее на месте обретения иконы была построена часовня.

Жители соседнего города Рыльска узнали, что в Курске была найдена икона. Они начали совершать к ней паломничества и один раз даже забрали ее себе. Однако икона исчезла и вернулась на место обретения. Так происходило несколько раз, но в конце концов оставили ее на месте явления.

Что можно делать

В этот день наши предки ждали прилета жаворонков. Считалось, что, если они возвращаются, значит, скоро наступит полноценная весна и будет хороший урожай. Поэтому на улице нужно поставить кормушки для птиц, которые прилетают из теплых краев.

Влюбленные пары, чьи отношения пока не скреплены официально, должны в этот день обязательно встретиться. Если они увидят друг друга сегодня, то их отношения будут строиться на гармонии и взаимном доверии.

Также нужно 21 марта сорвать веточку вербы и принести ее в дом. Она быстрее распустится в тепле и сможет прогнать из дома болезни и неудачи, которые насылают злые духи.

Что нельзя делать

Запрещено начинать новые дела, отправляться в дальние поездки и подписывать какие-либо документы. Лучше сдвинуть все на один или несколько дней – тогда ваши замыслы точно будут удачными. Не стройте также никаких планов – ничего из этого не сбудется.

21 марта нельзя откладывать деньги. Постарайтесь не совершать крупные финансовые операции, иначе вы можете остаться без дохода. Нельзя оставлять грязь и беспорядок в доме – это приведет к потере финансов.