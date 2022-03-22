Народные приметы на 23 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно созывать гостей и ловить рыбу?

Православные христиане 23 март чтут память Василиссы Коринфской, которую на Руси называли Василисса Указительница. Она считалась покровительницей вешних вод, поэтому наши предки считали, что 23 марта лед окончательно сходит с ручьев и начинаются первые грозы. В этот день можно убрать дом и позвать гостей, но не стоит устраивать пышное застолье.

История праздника

Василисса была одной из учениц святого Кодрата и пострадала во времена гонений на христиан. Вместе с другими верующими на них охотились для того, чтобы истребить. Они пострадали в Коринфе в 258 году. Их бросили в воду, но они чудесным образом не утонули, а пошли по воде и пели духовные гимны. Увидев это, мучители догнали их вновь и повесили на шеи камни. Тела мучеников так и не были найдены.

Что можно делать

Верующие в этот день молились святой для того, чтобы вода не затопила погреба. Параллельно с этим наши предки занимались весенними заботами – выходили во двор и рыли в земле каналы, отводившие воду от дома. Также на Руси в эту дату выходили на промысел – считалось, что в этот день рыба ловится лучше.

23 марта считалось хорошим днем для уборки. В день Василисы Указительницы вычищали грязь из дома, зажигали свечу или лампаду на целый день, углы окропляли святой водой. Вечером приглашали гостей. Стол делали довольно скромным, объедаться в этот день не стоит.

Что нельзя делать

Сегодня не стоит обращаться за врачебной помощью, если случай не экстренный. Также не стоит проводить хирургические операции, особенно это касается здоровья зубов. Если процедура не срочная и терпит один день, то лучше перенести ее на более позднюю дату. Если операцию провести, то восстановление будет долгим.

Матерям необходимо спрятать от своих дочерей все свои головные уборы. Если девочка наденет в этот день материнскую шапку или платок, то у нее начнутся проблемы со здоровьем.

Несмотря на то, что 23 марта стоит убирать в доме и вычищать грязь, постельное белье менять нельзя. Если ослушаться этого запрета, то будут сниться кошмары до тех пор, пока не положат новое постельное белье.

Запрещено устраивать пышные застолья, объедаться и развлекаться. Стоит помнить, что все еще продолжается пост, но если вы его не соблюдаете, уважайте других людей, которые чтут традиции.