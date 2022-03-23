Народные приметы на 24 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно плакать и работать в саду?

В народе 24 марта называют Ефимовым днем, а также птичьим праздником. В честь дня памяти святителя и чудотворца Ефимия, которого почитают в православии. В этот день можно загадать желание, если вы услышите кукушку, а вот то, сколько вам осталось жить, лучше не спрашивать – это приведет к болезни.

История праздника

Евфимий родился в Великом Новгороде, его родители были благочестивыми христианами. Они долго не могли иметь детей и усердно молились, чтобы Бог послал им малыша. После его рождения они пообещали, что отдадут потомка на служение Богу и дали ему имя Иоанн. С детства он изучал Священное писание, а в 15 лет пожелал стать иноком. Он обладал острым умом и руководил иноческой жизнью в монастыре в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца.

О таланте преподобного Евфимия узнал архиепископ Симеон и пригласил его на должность эконома в своем доме. Когда Симеон отошел к Богу, святитель ушел в Хутынский монастырь, а потом был игуменом. Спустя некоторое время его назначили архиепископом Новгородским, и он с усердием служил людям. Евфимий скончался в глубокой старости.

Что можно делать

Согласно народным приметам, в эти дни птицы продолжают возвращаться из теплых краев. Среди них возвращается и кукушка. Наши предки верили, что если услышать в лесу кукушку, то можно загадать желание или позвенеть мелочью в кармане для того, чтобы всегда водились деньги.

В этот день можно начинать работы в саду, если это позволяет погода. Можно начинать первые посадки и подготовить почву и удобрение. Если их сделать сегодня, то урожай будет богатым.

Женщинам в этот день нужно плакать. Считается, что чем больше она прольет слез, тем меньше их будет в следующем году. Особенно это актуально для незамужних женщин, которые хотят поскорее выйти замуж или встретить свою судьбу.

Что нельзя делать

С кукушкой связаны и другие приметы. Во время ее кукования в лесу нельзя ничего говорить и планировать, иначе все это не сбудется. Запрещено спрашивать о том, сколько вам осталось жить, — это приведет к болезни.

Беременным женщинам нельзя 24 марта давать взаймы яйца, иначе роды могут быть тяжелыми и болезненными. Тем, у кого уже есть дети, нельзя оставлять их у родственников или у няни, иначе ребенок вырастет избалованным и капризным.

Сегодня категорически запрещено ругаться с родителями. Небольшая ссора может стать причиной затяжного конфликта, а помириться получится нескоро. В любом случае, перемирие может быть довольно тяжелым для всех сторон конфликта.