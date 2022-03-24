Народные приметы на 25 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя долго спать и отправляться в долгую дорогу?

25 марта православные христиане чтут память преподобного Феофана Исповедника. В народе праздник так и называется Феофанов день. С утра наши предки выходили на улицу и встречали весну, по двору разбрасывали зерно для птиц – считалось, что так быстрее придет хорошая погода.

История праздника

Феофан родился в благочестивой семье, его отец был чиновником. Мальчик рано осиротел, но император позаботился о том, чтобы у него было хорошее образование, так как был в хороших отношениях с отцом Феофана. Он закончил учебу, стал стратором и ухаживал за лошадьми, а потом стал спафарием – носил меч и булаву. Он женился на дочери патриция, но брак продлился недолго – супруги разошлись для того, чтобы посвятить себя монашеской жизни.

Он основал несколько монастырей и стал их игуменом. Сам он занимался переписыванием книг, а также участвовал в нескольких Соборах. С возобновлением иконоборчества Феофана вызвали к императору и предложили отречься от иконопочитания, но он отказался. Тогда его посадили в тюрьму, а монастырь сожгли. Год он провел в темнице, а потом был сослан, и скончался в ссылке. Когда император-иконоборец погиб, его ученики возродили его дело и заново отстроили монастырь.

Что можно делать

Наши предки 25 марта выходили с утра во двор и встречали весну. Они разбрасывали зерно для птиц, которые были главными вестниками наступающей весны. Считалось, что этот обряд помогает приблизить наступление тепла.

В Феофанов день принято убирать в доме и окроплять порог святой водой, чтобы не могла войти нечисть. В каждый угол дома стоит положить по одной монетке для того, чтобы всегда был достаток, но делать это нужно строго после уборки.

Если в вашей семье наступил разлад, то в этот день нужно испечь пирог и поставить его на стол. Считается, что с помощью этого ритуала можно сгладить острые углы в отношении с близкими людьми.

Что нельзя делать

В этот день старались не уходить далеко от дома, а также запрещено планировать путешествия. Дальняя дорога могла привести к беде, а все намеченные планы могли не сбыться.

Еще одна плохая примета 25 марта – долго спать. Это может привести к беде и проблемам со здоровьем, поэтому в древности люди старались проснуться как можно раньше в эту дату.

Не стоит ругаться с близкими людьми и сквернословить, все это может сказаться на здоровье и семейном достатке. Феофанов день был создан для того, чтобы сохранить уют и покой в семье.